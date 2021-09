CN24 - Insigne lascia il ritiro della Nazionale per ragioni personali: il motivo

Ultimissime calcio Napoli - "Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali”, scrive la SSC Napoli per confermare la notizia dell'ultim'ora: Lorenzo Insigne ha prontamente lasciato il ritiro dell'Italia.

Insigne lascia il ritiro dell'Italia: il motivo

Nessun problema fisico per Lorenzo Insigne, chiaramente, ma secondo quando raccolto da CalcioNapoli24 da fonti vicine al calciatore, il capitano azzurro ha lasciato il ritiro del CT Mancini per raggiungere il papà. Piccolo problema familiare per l'attaccante, al quale chiaramente vanno i nostri migliori auguri: il padre si sottoporrà ad un piccolo intervento a Roma nelle prossime ore.

Il capitano del Napoli, oggi pomeriggio, aveva anche accompagnato il tecnico in conferenza stampa alla vigilia della sfida Italia-Lituania.