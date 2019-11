CN24 - Incontro De Laurentiis-squadra distensivo, ma le posizioni restano uguali: valutazione dei calciatori con i legali

Notizie calcio Napoli - Il giorno dell'incontro fra Aurelio De Laurentiis e la squadra è arrivato, un incontro per ripartire. A Castel Volturno è arrivato intorno alle ore 13 il patron della SSC Napoli, atteso dall'intera squadra al termine dell'allenamento mattutino. Con il presidente, presenti anche Carlo Ancelotti e ovviamente Cristiano Giuntoli per un faccia a faccia tra le parti necessario per ritrovare un equilibrio che manca da settimane.

Incontro De Laurentiis - squadra, ecco cosa filtra da Castel Volturno

Di certo, non s'è fatto tabula rasa. Di certo non si può dire che adesso siano tutti felici e contenti. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, però, l'atteggiamento derivante dall'incontro squadra-società è sicuramente distensivo dopo le tensioni accumulate nelle ultime settimane che di certo non han fatto il bene del Napoli. Secondo quanto filtra, però, i calciatori hanno prontamente comunicato ai loro entourage il contenuto della riunione e gli azzurri stanno valutando come agire e se tutelarsi attraverso il lavoro dei legali dei calciatori del Napoli e dei loro agenti.

In sintesi, le posizioni dei calciatori del Napoli da una parte e della società dall'altra restano uguali, quel che c'è da registrare è l'atteggiamento distensivo, necessario per proseguire insieme e lavorare in un clima migliore.

RIPRODUZIONE RISERVATA