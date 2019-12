Non solo il discorso di Gennaro Gattuso. Come raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, a prendere la parola è stato anche Aurelio De Laurentiis. L'intervento del presidente è stato piuttosto breve: il patron del club partenopeo è stato basato sulla voglia di tornare a volare alto, lavorando con intenti comuni per raggiungere i traguardi più ambiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA