Cdm, Troise a CN24: "Questo calcio a De Laurentiis non piace, vi spiego. Napoli? Ha provato per Soumarè"

Ciro Troise, collega del Corriere del Mezzogiorno, ieri è intervenuto a Calcio Napoli 24 Tv, durante la puntata di Speciale Mercato:

"Credo che De Laurentiis non abbia intenzione di proseguire chissà quanto da presidente del Napoli, entro i prossimi cinque anni potrebbe anche cedere. Questo è un calcio che a lui non piace, non può più prendere i Koulibaly ad 8 mln, i Lavezzi a poco prezzo etc. Se ha investito a Bari un motivo ci sarà, altrimenti avrebbe concentrato le sue forze nel Napoli. Scudetto? Sono felice che non se ne stia parlando proprio più. Mercato? Il Napoli ha provato a prendere Soumarè dal Lille in prestito, ma il club francese ha rifiutato".