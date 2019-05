Napoli-Castagne, c'era l'accordo per un quadriennale prima dell'assalto a Di Lorenzo: due motivi hanno frenato la trattativa [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - Timothy Castagne è sicuramente uno degli obiettivi di mercato degli azzurri: il terzino dell'Atalanta piace molto a Cristiano Giuntoli e Carlo Ancelotti, tanto da essere inizialmente entrato nel novero del possibile sostituto di Elseid Hysaj. Il classe '95 degli orobici, tra i protagonisti della qualificazione in Champions della squadra di Gasperini, fa gola a diverse squadre in Italia (Roma su tutte): per questo il Napoli si era mosso in anticipo per strapparlo alla concorrenza.

Napoli-Castagne, due motivi frenano la trattativa

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, gli azzurri avevano deciso di affondare il colpo con l'entourage del giocatore: si era persino trovato un principio di accordo su base quadriennale, prima di virare con decisione su Giovanni Di Lorenzo (che oggi svolgerà le visite mediche).

Al momento, dunque, la trattativa sembra essersi arenata nonostante il gradimento: il difensore belga gioca prettamente sulla corsia di destra (ad oggi bloccata con Malcuit ed appunto Di Lorenzo), mentre il suo impiego sull'out mancino è solo un adattamento in caso di necessità. Inoltre lo stesso Gasperini, dopo il rinnovo annunciato con l'Atalanta, ha espressamente chiesto che la rosa attuale non venga smantellata confermado tutti i protagonisti di questa stagione.

Strada in salita, dunque, per Castagne al Napoli: ancora non si parla dello stop definitivo ma la trattativa appare raffreddarsi giorno dopo giorno.

