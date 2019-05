Candreva a Napoli con l’Inter, una storica sartoria napoletana gli fa una splendida sorpresa [FOTO CN24]

Vi abbiamo raccontato in queste ore dell'arrivo dell’Inter a Napoli, con i nerazzurri che stanno alloggiando all'Hotel Palazzo Caracciolo nel cuore del centro storico partenopeo. La squadra di Spalletti ha ricevuto una calorosa accoglienza, sia da parte di alcuni tifosi nerazzurri giunti sul posto e sia da parte di artisti e professionisti napoletani che hanno voluto omaggiare i giocatori nerazzurri giunti a Napoli per giocarsi questa sera una fetta importante di qualificazione alla prossima Champions League. Oltre al magnifico ritratto ricevuto da Matteo Politano, anche un altro giocatore dell’Inter è stato omaggiato di uno splendido regalo. L’attaccante esterno nerazzurro Antonio Candreva, ha infatti ricevuto la visita di Andrea Lombardi, manager ventottenne della Lombardi Boutiques di Corso Umberto I a Marigliano, azienda sartoriale napoletana nata nel lontano 1957 e che da oltre 50 anni opera nel settore dell'abbigliamento.

Antonio Candreva, cliente della Lombardi Boutiques e del neo brand Andrea Lombardi Napoli, si è affidato quindi al brand della sartoria napoletana per un nuovo abito su misura con tessuti di prima qualità, così come fatto da altri giocatori ed ex giocatori della Serie A come Rodrigo De Paul, Anthony Mounier, Mirko Vucinic. L’attaccante dell’Inter si è mostrato molto felice per la visita del sarto napoletano, denotando al contempo una grande concentrazione per la sfida di stasera contro gli azzurri. Clicca su foto allegate per vedere le immagini: