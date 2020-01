Venerato a CN24: "Il Napoli punta su un terzino entro venerdì! Quattro i nomi nel mirino, Ghoulam può finire fuori lista"

Calciomercato Napoli - Arrivano clamorosi aggiornamenti a cinque giorni dalla fine del mercato invernale. Dopo Diego Demme, Stanislav Lobotka, Matteo Politano e i tentativi per Andrea Petagna, il Napoli cerca di chiudere anche un colpo sulla fascia.

Ecco quanto rivelato dal collega Ciro Venerato in esclusiva ai nostri microfoni:

"Il Napoli punterà su un terzino sinistro entro venerdì, le condizioni fisiche di Ghoulam non convincono il Napoli. In lista ci sono Giannoulis, Tzimikas e Koutris. Chances minori invece per Rodriguez. Il Milan chiede 8 milioni per lo svizzero ed è saltato, nel frattempo, il suo trasferimento al Fenerbace per il no della Lega turca (questioni relative al fair play finanziario, ndr). Ghoulam potrebbe ritrovarsi fuori lista se lo scenario non muterà".