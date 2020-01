Petagna-Napoli, Sky: gli azzurri alzano l'offerta ma la SPAL alza un muro, i dettagli di questa trattativa

Ultime notizie mercato Napoli – Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli sta trattando attaccanti: ha fatto una offerta da 22 milioni + 2 di bonus, alzando dunque l'offerta precedentemente presentata, per Petagna ma la SPAL ha rifiutato chiedendo di impostare l’operazione per l’estate per continuare ad inseguire il sogno salvezza. Piace anche Mateta del Mainz. Per questo motivo non si è ancora chiuso definitivamente il discorso relativo a Llorente”.