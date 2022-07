Mercato Napoli, idea Farìas del Colòn! L'agente conferma: “Sondaggio tramite intermediari, somiglia a Tevez” | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli, lo scouting azzurro è al lavoro in cerca di talenti svezzati dal palcoscenico mondiale. C'è un'idea al vaglio nelle ultime settimale, un profilo mai menzionato. Si tratta di Facundo Hernàn Farìas, giovane talento argentino, classe 2002, un crack in Argentina, che si esalta con la maglia del Club Atlético Colòn.

Un attaccante che all'occorrenza sa giocare sulla trequarti ma può ricoprire anche il ruolo di esterno alto a sinistra, che sa mandare in porta i compagni ma trovare la via del gol anche con semplicità. E' stato nel giro della Nazionale argentina fino all'Under 20 e ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2025.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, il Napoli monitora il giocatore, anche se non c'è stata una vera e propria offerta. Attraverso intermediari, è arrivato il gradimento all'agente del talento albiceleste, Martin Sendoa che, raggiunto dai nostri microfoni, ha confermato:

“E' vero, su Facundo Farias c'è il Napoli, confermo che ci sono stati contatti. Mi hanno chiamato, non direttamente dalla società, ma attraverso diversi intermediari che sono nella negoziazione. L'unica persona autorizzata a trattare con il Napoli è Marcelo Simoniam. Sappiamo che c'è un interesse ma fino a questo momento nessuno della società mi ha chiamato. L'unica cosa che so è che c'è un interesse reale perché hanno già parlato con Simonian ma non hanno fatto nessuna offerta. C'è anche l'interesse del Real Madrid ma, anche in quel caso, non è arrivata nessuna offerta.

Per la sua crescita, Napoli sarebbe la società ideale: per la storia del club, per il blasone e la storia degli argentini con il ricordo indelebile di Diego Armando Maradona. Fosse per me, io sceglierei Napoli per lui. In Argentina lo definiscono il nuovo Carlitos Tevez. Per il suo modo di giocare, per il suo stile e per la garra. Noi, in Argentina, abbiamo uno sguardo speciale per Napoli e per il Napoli, quindi sarebbe bellissimo, vedere giocare Fariàs in maglia azzurra”.