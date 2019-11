ESCLUSIVA - Futuro Fabian, più Real che Barcellona: la posizione del Napoli

Ultimissime notizie calciomercato Napoli. Imperversano voci di mercato che riguardano Fabian Ruiz. Da giorni continuano ad emergere presunte trattative con Real Madrid e Barcellona, le due big spagnole interessate al centrocampista del Napoli anche prima che vestisse l'azzurro.

Un interesse, che ovviamente prosegue tutt'ora dopo la crescita esponenziale del giocatore che è diventato un punto fermo della Nazionale spagnola.

Per fare chiarezza sulla situazione, ecco quanto raccolto dalla redazione di Calcio Napoli 24 da fonti spagnole vicine ai due top club della Liga.

Dato per assodato l'interesse tanto di Barcellona quanto di Real Madrid, ecco come starebbe attualmente la situazione.

Barcellona su Fabian

Al momento, i blaugrana giudicano Fabian Ruiz troppo caro e sono poco ottimisti sulla riuscita di un'eventuale trattativa.

Il Barça ha al momento ben 7 centrocampisti in rosa di cui 3 in uscita la prossima estate. Inoltre, i catalani solo alla ricerca di un regista che agisce davanti alla difesa come alternativa a Busquets, ruolo che non è propriamente adatto a Fabian Ruiz e per cui non sono disposti a pagare più di 50 milioni. Una cifra molto lontana dalla valutazione che attualmente fa del giocatore che si aggira intorno agli 80 milioni.

Real Madrid su Fabian

Al contrario dei catalani, Il Real è alla ricerca di un centrocampista che combacia perfettamente con l'identikit di Fabian Ruiz. Inoltre, i blancos vorrebbe liberarsi di Kroos, Modric e Isco.

Inoltre, Florentino Perez può seriamente provare un affondo con il Napoli con un'offerta che potrebbe far vacillare De Laurentiis.

Alla luce di questi presupposti, sarebbe presumibile ipotizzare che se Fabian Ruiz tornasse in Spagna, vestirebbe più la maglia del Real che quella del Barcellona.

Ultime notizie Napoli: offerta di rinnovo

Ultimissime notizie Napoli: De Laurentiis ha già offerto il rinnovo al giocatore il cui contratto scade a giugno del 2022 con opzione per un altro anno: 4,5 fissi milioni + bonus variabili che lo possono portare anche a 6-7 milioni, questa l'offerta. Alcuni bonus sono facilmente raggiungibili, altri meno, ma si potrebbe ipotizzare che il suo ingaggio annuo possa aggirarsi intorno ai 6 milioni. Con una clausola rescissoria di 160 milioni di euro.

La richiesta di Fabian Ruiz al Napoli

Il giocatore vorrebbe un fisso di 5,5 milioni netti con variabili che dovrebbero far lievitare la cifra intorno agli 8-9 milioni netti. Lo scoglio principale da superare, lo rappresenta la clausola che il giocatore vorrebbe molto più bassa dei 160 proposti dal Napoli.

Anche a Guardiola piace Fabian

Anche Guardiola è innamorato di Fabian Ruiz, ma al momento non è in programma nessuna offerta da parte del Manchester City, visto che l'allenatore potrebbe lasciare il club inglese a fine stagione.

Intanto, il giocatore sta ricevendo offerte molto importanti, e il Napoli non ha assolutamente fretta per portare al termine l'operazione rinnovo.

