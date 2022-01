Napoli-Bremer, richiesta di una contropartita dal Torino: i dettagli [ESCLUSIVA]

Notizie Napoli Calcio | Apertura del Torino al Napoli per quanto riguarda l'affare Bremer. Il difensore brasiliano ha dato prova soprattutto dall'arrivo di Juric di poter essere un elemento su cui costruire la difesa per i prossimi anni. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, la società granata non ha chiuso le porte. Anzi. Pare infatti che gli osservatori di Cairo abbiano individuato in un giovane della Primavera azzurra una contropartita tecnica di grande interesse, al punto tale da inserirlo per la trattativa Bremer.

Con l'arrivo di Tuanzebe, si tratta ovviamente di un'operazione subordinata ad una serie di eventualità. La prima è che il brasiliano non trovi nel frattempo un accordo con altre squadre (l'Inter è su di lui). La seconda è che ovviamente la permanenza del centrale inglese si concluda secondo la naturale previsione del contratto, o che vi siano altre uscite in quella zona del campo.

napoli-bremer

Napoli-Bremer, la richiesta del Torino

Non siamo in possesso del nome della stellina della Primavera cercata dai granata, ma sappiamo che Cairo è disposto a valutarla circa 2 milioni di euro. Giova ricordare che Bremer ha un contratto in essere con il Torino valido fino al 2023, per cui la sua valutazione che oggi si aggira intorno ai 30 milioni di euro, è destinata a scendere in assenza di rinnovo.