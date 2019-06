Avellino, dott. Esposito: "Io al Napoli al posto di De Nicola? C'è stato l'interesse, ma ho scelto di restare in Irpinia: è una scelta di cuore" [ESCLUSIVA]

Gennaro Esposito, medico sociale dell'Avellino Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "La società ha messo insieme tutte professionalità d'alto profilo. Vogliamo riportare questo club ancora più in alto per storia e pubblico. Io al Napoli? Anche i medici avrebbero bisogno di un procuratore (ride ndr). Fa sempre piacere che un club come il Napoli noti il lavoro del nostro staff, ma siamo felici di restare qui e per portare l'Avellino in alto. L'interesse del Napoli valorizza la nostra struttura, ma noi tutti compreso me abbiamo scelto di restare. Ci sono delle offerte che non hanno prezzo: quello che ho trovato qui è una questione di cuore. Per adesso il nostro bene è rivolto solo all'Avellino. De Nicola è un grande professionista, ha fatto bene al Napoli dando qualità importanti al club. Come ogni cosa c'è un inizio ed una fine. Siamo stati contattati anche da altre squadre di A, ma abbiamo un progetto da terminare come quello di riportare l'Avellino dove merita".