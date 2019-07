Ancelotti, Insigne e Meret a cena a Capri nello stesso ristorante: staffetta con Aguero [ESCLUSIVA]

Da poche ore il Napoli ha concluso il suo ritiro estivo in Trentino a Dimaro. Gli azzurri, hanno lasciato la Val di Sole sabato mattina per dirigersi ad Edimburgo, dove hanno poi vinto ieri sera per 3-0 l'amichevole di lusso contro il Liverpool. In nottata, verso le 02:00, gli azzurri hanno fatto ritorno in città all'aeroporto di Capodichino con volo charter. Ancelotti ha concesso alla squadra e allo staff 3 giorni di riposo, con gli azzurri che si ritroveranno a Castel Volturno giovedì per riprendere gli allenamenti in vista di Marsiglia-Napoli di domenica sera. In molti quindi hanno approfittato per passare qualche ora di relax insieme ai propri familiari, anche con qualche incontro fortuito a pochi chilometri da Napoli.

Panorama Capri

Ancelotti, Insigne e Meret a Capri

Secondo quanto appreso dalla redazione di CalcioNapoli24.it, Ancelotti, Insigne e Meret sono in queste ore a Capri, e i tre hanno avuto il piacere di cenare nello stesso ristorante questa sera. Un piacevole incontro per i due azzurri e il mister del Napoli che in compagnia delle proprie famiglie hanno scelto la splendida isola azzurra per trascorrere qualche ora di vacanza. Coincidenza ha voluto che solo poche ore prima nello stesso famosissimo ristorante di Capri, ci fosse stato anche l'attaccante del Manchester City Sergio Aguero, che in queste ore è ancora a Capri per trascorrere alcuni giorni di vacanza tra le bellezze naturali della Campania e della costiera amalfitana.

