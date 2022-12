Allenamento Napoli-Juve Stabia, Russo: "C'è una cosa che mi ha sorpreso dei giocatori azzurri! Quando ho visto Kvara e Osimhen..." | VIDEO ESCLUSIVO

Danilo Russo, portiere della Juve Stabia, parla in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24.it al termine dell'allenamento congiunto Napoli-Juve Stabia:

"Credo che giocare contro il Napoli sia sempre bello, ha dato tante emozioni a tanti ragazzi oggi. Abbiamo chiuso l'anno in una maniera molto positiva. Sia per quanto riguarda il campionato sia per quanto riguarda la giornata di oggi".

"Come si è svolto l'allenamento? Quando vai a fare una partita, che sia un allenamento o una partita vera e propria, tu ci metti sempre quella determinazione e quella voglia, a noi non piace e a nessun giocatore piaccia perdere. Non dico che hai giocato al 100%, però ci tenevi comunque a metterci la gamba e a non subire gol. Abbiamo allenato più la fase difensiva che quella offensiva, è giusto così. Ti rimane l'emozione di aver giocato e di esserti confrontato con giocatori che guardi in tv".

"Chi mi ha messo più in difficoltà? Kvara fa vedere delle cose straordinarie quando ha palla nei piedi. Ha degli spunti importanti, parliamo di uno ma se non nomino qualcun altro poi mi dispiace tralasciare gli altri. Hanno una rosa importantissima e auguro al Napoli di continuare così e di finire così in campionato. Osimhen? Quello che proviamo noi quando ci scontriamo con queste squadre, ci sorprende sempre la prestanza fisica rispetto a dei giocatori della Serie B o della Lega Pro".

