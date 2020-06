Allan-Napoli, separazione certa. Futuro lontano dall'Italia: l'Everton è in primissima fila [ESCLUSIVA]

Notizie Calciomercato Napoli - Il suo rapporto col Napoli non è più idilliaco come lo era un tempo. Quest’anno ne ha vissute tante e tante non gli sono andate giù, così come tanti suoi comportamenti non sono proprio piaciuti alla dirigenza. Allan è giunto al capolinea della sua avventura napoletana. Dall’ammutinamento che lo vide attivo proprio in primissima persona fino al mancato impegno negli allenamenti con conseguente esclusione di Gattuso. Non c’è più feeling tra il calciatore brasiliano e la piazza napoletana. Anche i tifosi, visto il suo rendimento fin troppo altalenante, hanno perso fiducia nelle sue qualità. Dopo cinque stagioni vissute in azzurro da protagonista, la prossima sessione di mercato per lui sarà caldissima.

IN REALTA’ già si sta scaldando, la situazione Allan è molto chiara, forse tra le più trasparenti in casa Napoli. Il calciatore ha un contratto in essere con la SSC Napoli fino al 2023 e il suo ingaggio è di 2 mln netti l’anno o giù di lì. Come evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it, il suo ciclo col Napoli è davvero giunto al termine e i suoi agenti sono a colloquio da tempo con diversi club, ma c’è n’è uno ch’è in vantaggio e anche nettamente.

Allan-Napoli, addio sempre più probabile a fine stagione

L’EVERTON di Ancelotti, o meglio. E’ proprio Carlo Ancelotti ad aver richiesto esplicitamente Allan alla dirigenza del suo club. Il Napoli continua a chiedere 40 milioni per il suo cartellino, ma il calciatore potrebbe andar via anche ad una cifra minore. La separazione è certa e l’Everton è in pole position. Un’altra cosa certa è che il Napoli non lo cederebbe in Italia per non avvantaggiare una sua diretta concorrente alle prime posizioni in classifica. Inghilterra o Francia, Francia o Inghilterra. Il PSG è sempre sullo sfondo, ma Ancelotti si è ingolosito da tempo e per lui Allan è il primo vero obiettivo di mercato.

