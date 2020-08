Agostinelli a CN24: "Affianco a Manolas servirebbe uno come Albiol"

Napoli - A Calcio Napoli 24 Live, in diretta su Calcio Napoli 24 Tv, è intervenuto Andrea Agostinelli, ex allenatore di Napoli e Pistoiese. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il modulo non lo fanno i numeri, ma l’atteggiamento dei calciatori in campo. Un 3-5-2 può essere difensivo o molto offensivo. Il Napoli, col 4-2-3-1, può coprire bene il campo, ma gli esterni d’attacco devono rincorrere i terzini avversari. Manolas? Il pensiero che possano andar via Maksimovic e Koulibaly mi fa pensare a gravi perdite ed il Napoli dovrebbe rinforzarsi. Un’annata storta può starci per Koulibaly, ma ciò non vuol dire che continuerà così. Vicino a Manolas servirebbe un ragionatore e non solo istintivo, uno alla Albiol ad esempio”.