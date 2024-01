Zielinski-Napoli, tempo scaduto! Scelta di vita o fuori dal progetto: non c'è altra strada

Notizie calcio. il futuro di Piotr Zielinski continua a dividere la piazza napoletana: il centrocampista polacco è in scadenza di contratto ed il suo futuro a Napoli appare sempre più in bilico. Da una parte un rinnovo a ribasso che non trova la quadra, dall'altro l'offerta ben più alta dell'Inter che fiuta il colpo a parametro zero.Â

Questo tira e molla tra le parti sta di certo influendo sul momento di Zielinski: dopo il rifiuto della faraonica offerta araba in estate, la strada per il rinnovo sembrava spianata, ma tra le parti sono rapidamente nati dissapori e divergenze sia economiche che di durata contrattuale (senza considerare le solite commissioni richieste dall'agente, punto cardine della vicenda). La storia di Zielinski a Napoli è caratterizzata da alti e bassi, che anche allo stesso giocatore non sono mai andati giù (con tanto di sfogo social): dal punto di vista tecnico, il centrocampista polacco non si discute ed è proprio per questo che qualche volta è stato pungolato dai tifosi ed addetti ai lavori per prestazioni a dir poco altalenanti.Â

Questo, però, non ha mai tolto nulla alle tantissime manifestazioni d'affetto nei suoi confronti: a Napoli dal 2016, è entrato nel tessuto sociale della città e la sua esultanza dello scorso anno contro la Juventus (quando si stese a terra dopo il gol di Raspadori) resta nell'immaginario di tutti. Così come il murales realizzato in suo onore a Quarto, con tanto di celebrazione tra i tifosi ed i cittadini.Â

Non si tratta dunque di un rapporto qualunque e proprio per questo meriterebbe ben altro rispetto: Zielinski a Maggio compirà 30 anni ed il suo ingaggio è uno di quelli che pesa di più sul monte stipendi del Napoli. L'ex Empoli guadagna 3,5 milioni netti a stagione, che al lordo diventano circa 6,4: una spesa che proprio alla soglia dei 30 anni, il Napoli vuole giustamente abbassare. Â

Il calciatore polacco ha di certo guadagnato tanto nella sua esperienza napoletana (anche a livello economico) ed ora è davanti ad una vera e propria scelta di vita: venire in contro alle esigenza del club di De Laurentiis oppure farsi tentare dall'offerta più ricca dell'Inter. Ognuno è libero di fare le proprie riflessioni, ma se si parla di rispetto per la maglia e per i tifosi ci sarebbe bisogno di comunicare una decisione nel minor tempo possibile: questo farebbe sì che si possano evitare facili fraintendimenti (anche un infortunio può passare per altro), dando tempo a tutti di poter organizzare il proprio futuro. In estate il suo "no" alle offerte Arabe ha portato il Napoli ad un mancato incasso milionario, che con il senno di poi poteva essere gestito in modo differente: ora, oltre al danno, si rischia anche la beffa.Â

E la società come dovrebbe reagire? Ognuno è libero di fare le proprie scelte e non ci sorprenderebbe se da qui alla fine, in caso di mancato rinnovo che appare sempre più probabile, il club decida di relegare Zielinski ai margini del progetto (spedendolo addirittura in tribuna o ad una panchina forzata). Sarebbe davvero una fine indecorosa per un calciatore che è entrato di diritto nella storia del club partenopeo: questa storia va rispettata fino alla fine, in un senso o in un altro. Il lungo addio non deve essere per forza un braccio di ferro, ma anche un ringraziamento per questi straordinari anni insieme: basta un passo e comunicare le proprie decisioni, ma ritardare ancora sarebbe un danno per tutti. Scelta di vita o addio con tanto di annuncio: non c'è altra strada...Â