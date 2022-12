Zaniolo e la storiella ciclica sul Napoli: 'cca nisciuno è fesso

Sono ormai due anni che leggiamo da più parti che il Napoli sarebbe sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Una indiscrezione che arriva puntuale quasi come il Natale e sulla quale molti cercano di trovare uno scoop che in realtà non c'è mai stato. Zaniolo ha un contratto con la Roma fino al 2024 e, ormai da diverso tempo, le trattative per un prolungamento finiscono nel silenzio più assoluto. Non sappiamo se si tratta di un segnale positivo o negativo per Nicolò, ma sta di fatto che da diverso tempo, forse anche per creare attenzione e mettere fretta al club romanista, si tira fuori la storia di Napoli.

Qualche anno fa Josè Mourinho, in un botta e risposta a distanza con Pietro Lo Monaco, riferendosi all'allora Direttore Generale del Catania disse: "Se qualche monaco vuole parlare di Mourinho deve pagarmi. L'Adidas mi dà tanti soldi per avere me come sponsor". Prendendo in consegna le parole dell'attuale allenatore della Roma potremmo dire la stessa cosa di Zaniolo ed il Napoli. Se l'attaccante riuscirà a strappare un ricco prolungamento di contratto con la Roma, ce lo auguriamo perchè parliamo di un talento e come tale, per il bene del calcio italiano, bisogna augurarsi che calciatori del genere restino in A, dovrà dare una percentuale anche al club azzurro visto l'accostamento periodico con tanto di visibilità a mezzo stampa. D'altronde in estate qualcuno sotto al Vesuvio asseriva che la Roma aveva un progetto chiaro mentre il Napoli no. E allora perchè mai Zaniolo dovrebbe scegliere una società in cui non c'è programmazione ed i successi sono solo frutto di situazioni favorevoli e non di bravura?

Al di là delle battute, il Napoli difficilmente derogherà alle linee guida. Il giochino di accostare la Juve prima (in estate si era parlato di un acquisto praticamente fatto) ed il Napoli poi, fa parte delle strategie di mercato. Una mossa per mettere pressione alla Roma. Per la serie 'cca nisciuno è fesso.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

RIPRODUZIONE RISERVATA