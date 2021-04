Un gol che non ti aspetti...il mancino di Di Lorenzo!

Napoli Calcio - Doveva essere una gara sulla carta semplice quella del Napoli contro il Crotone allo stadio Maradona e, invece, è diventata più dura del previsto. Azzurri avanti e rimontati sul 3-3 prima del gol da 3 punti e 0 polemiche di Giovanni Di Lorenzo. I problemi difensivi si sono visti, ancora una volta purtroppo, eppure sembrava tutto essersi risolto ma l'assenza di Koulibaly ha rispedito negli inferi un pacchetto arretrato in grosse difficoltà con Maksimovic che, probabilmente, ha la testa altrove quando si lascia soffiare il pallone da Messias e bruciare nello scatto che porta al momentaneo pareggio.

Di Lorenzo

Ma ci pensa colui che non ti aspetti, Giovanni Di Lorenzo a mettere tutti a tacere e a regalare una serena Pasqua a tutti i tifosi azzurri che, altrimenti, avrebbero avuto il 'casatiello sullo stomaco' per dirla alla napoletana... Di Lorenzo, di ritorno dalla Nazionale, era in dubbio, si attendeva l'esito del tampone visti i contagi nella stessa compagine azzurra. Per fortuna il semaforo verde ha dato a Gattuso l'opportunità di schierarlo dal 1' e lui ha ripagato con un'ottima prestazione. E' arrivato un gol risolutivo, di sinistro, provvidenziale per restare a pari con la Juventus in attesa dello scontro diretto di mercoledì.

E', però, questa una stagione particolare per lui, fatta anche di tante polemiche per un rendimento che stentava a decollare nella prima parte, complice anche i risultati alternanti della squadra. Ha saputo, però, con forza e determinazione, tornare ai suoi livelli, quelli che lo scorso anno lo hanno reso protagonista della fascia destra, ma anche in altri ruoli, chiamato all'occorrenza a dare sempre il suo contributo alla causa.

A Napoli è riferimento del pacchetto arretrato di Gattuso con l'occhio proiettato all'estate, dove si giocherà l'Europeo e allora, Giovanni Di Lorenzo vorrà essere protagonista anche di un altro azzurro...quello della Nazionale.

