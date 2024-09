Qualcuno ha detto centimetri? Antonio Conte lavora dopo la chiusura del mercato e 'sfruttando' la sosta, per metter mano ai nuovi acquisti e al "blocco storico", come l'ha definito lui. Per far nascere il Napoli di Conte, un nuovo Napoli. O comunque un Napoli diverso. Che poi non è detto che tatticamente lo sia troppo, rispetto al passato. Con le riflessioni sul centrocampo a tre, sulla difesa a quattro, ma anche col suo 3-4-2-1, in fondo, in fase di possesso palla è il solito Napoli avvolgente e all'attacco.

Quello che è un elemento di novità, è sicuramente la fisicità: qualcosa che nel passato la squadra partenopea ha sofferto, soprattutto contro certi avversari come Inter e Juventus, su tutte. Antonio Conte dal mercato raccoglie quattro sequoie, che hanno esplosività, centimetri ma anche tanta qualità. Acquisti mirati, e chissà che la fisicità e una certa altezza non siano state richieste esplicite del nuovo allenatore, che gli azzurri li osservava da diversi mesi.

Dal mercato estivo, in termini di centimetri, sono arrivati:

McTominay : 1,93 m

: 1,93 m Lukaku : 1,91

: 1,91 Rafa Marín : 1,91

: 1,91 Buongiorno : 1,90

: 1,90 Spinazzola: 1,86

SSC Napoli: altezza dei nuovi acquisti

Certo, ci sono le eccezioni che confermano la regola, con David Neres (1,76 m) e Gilmour (alto 1 metro e 70), ma la volontà di Conte sembra abbastanza chiara ed evidente: abbinare alla qualità della rosa una certa fisicità, perché dove non arriva un piede fatato ci arriva lo strapotere fisico. E Napoli-Parma (Lukaku prima e il colpo di testa di Anguissa poi) docet. In attesa di vedere Scott...