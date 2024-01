Solidità ed organizzazione difensiva ritrovata: un dato premia Mazzarri

Notizie Napoli calcio. Termina 0-0 la sfida tra Lazio e Napoli all'Olimpico, una gara bloccata dove ha avuto la meglio la paura di non perdere. Nonostante la squadra azzurra sia ancora alla ricerca di una propria identità offensiva, c'è da registrare come nella metà campo difensiva le cose iniziano ad andare decisamente meglio.

Il tecnico azzurro, al netto di assenze e della sua "passione" per il 4-3-3, sembra aver deciso che il suo Napoli indosserà una nuova veste tattica: il 3-4-2-1, che in fase difensiva diviene 5-4-1. In questa stagione i partenopei hanno sofferto tantissimo in fase difensiva e la variante della a tre sembra aver portato dei passi in avanti notevoli: dal secondo tempo con la Salernitana fino alla gara di oggi contro la Lazio, gli azzurri hanno incassato un solo gol (quello di Lautaro in Supercoppa a pochi secondi dalla fine e con l'uomo in meno).

L'obiettivo primario è quello di "non prenderle" in attesa che il rientro dei vari Osimhen, Kvaratskhelia e compagni possa portare delle soluzioni offensive che ora mancano: insomma, il diktat di Mazzarri appare chiaro e la solidità difensiva, numeri alla mano, sembra tornata. In attesa che tornino anche i gol...