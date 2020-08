Le 10 cose che non sapevi su Reguilon: il jolly della Casa Blanca che fu preso a pallonate da Sergio Ramos [VIDEO]

Ultime calciomercato Napoli. Sergio Reguilon è l'obiettivo primario del Napoli per completare la fascia mancina. Il terzino classe '96 di proprietà del Real Madrid, quest'anno in prestito al Siviglia, è seguito con attenzione da Giuntoli e Gattuso che farebbero carte false per averlo. In attesa di capire se azzurri e merengues troveranno un accordo, proviamo a conoscere meglio questo talentuoso esterno difensivo:

Le 10 curiosità di Reguilon

1. Sin da piccolissimo si mette in mostra nelle giovanili del Real Madrid: a soli 8 anni inizia la sua trafila nella Casa Blanca, considerato dagli addetti ai lavori come uno dei ragazzi più promettenti.

2. Si dimostra giocatore polivalente, iniziando la sua carriera come ala sinistra: nel corso degli anni viene poi adattato come centrale difensivo sino a trovare la giusta collocazione sulla fascia sinistra difensiva. Un autentico jolly per qualsiasi allenatore.

3. Nel 2015 viene ceduto in prestito annuale al Logroñés per accumulare esperienza fra i professionisti. Debutta il 23 agosto successivo durante il match di Segunda División B vinto 3-0 contro il Compostela. Tuttavia, dato lo scarso utilizzo, a gennaio rientra alla base giocando con il Real Madrid Castilla fino al termine della stagione.

4. Dopo le difficoltà, il 26 agosto 2016 viene ceduto in prestito nuovamente al CD Logroñés. Questa volta disputa una stagione da protagonista giocando prevalentemente da ala sinistra collezionando 8 reti in 30 presenze.

5. Nella stessa stagione 2016 si rende protagonista anche di un poker contro l'Athletic Bilbao B: questo a testimonianza di come le caratteristiche offensive siano intrinseche in lui nonostante giochi ormai in pianta stabile come terzino.

6. Rientrato al Real Madrid Castilla viene allenato dall'ex leggenda dei Blancos Santiago Solari: con lui disputa un'annata ottima, collezionando 30 presenze e segnando 2 reti (che gli valgono il rinnovo con il Real)

7. Tornato in pianta stabile nel giro della prima squadra delle merengues, diventa l'alternativa di Marcelo sotto la guida di Lopetegui. Debutta con i blancos il 2 ottobre 2018 disputando l'incontro di Champions League perso 1-0 contro il CSKA Mosca. Il 3 novembre successivo fa il suo esordio anche nella Liga, giocando da titolare il match vinto 2-0 contro il Real Valladolid.

8. Nel periodo in prima squadra al Real Madrid viene ricordato per un episodio singolare con Sergio Ramos: all'epoca le merengues non passavano un periodo positivo e l'umore dello spogliatoio era molto teso. Nel corso di un allenamento prima della gara di Champions contro il Viktoria Plzen, Reguilon si scontrò con il capitano del Real che per tutta risposta reagì in maniera molto brusca tirando due forti pallonate in direzione del giovane compagno (con tanto di scuse successive sui social).

9. La scorsa estate viene poi girato in prestito al Siviglia essendo chiuso al Real da Marcelo e Mendy: con gli andalusi disputa una stagione da grande protagonista collezionando grandi numeri. A oggi (il Siviglia è ancora impegnato nelle semifinali di Europa League) lo spagnolo ha collezionato 36 apparizioni corredate da 3 gol e 4 assist. Inoltre, secondo le statistiche di squadra stilate da Whoscored, Reguilon è terzo per contrasti vinti (1,8 a partita) e per intercetti (1,1), quinto per dribbling (1,2) e nuovamente terzo nella classifica dei key pass (1,3), il tutto con 47,4 passaggi a partita, effettuati con la precisione dell’82%.

10. Negli ultimi anni Reguilon è il terzo terzino del Real Madrid seguito dal Napoli: dopo i tentativi a vuoto per Hakimi e Theo Hernandez che sia arrivata la volta buona per una "fumata blanca"?