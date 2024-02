Quanti giorni mancano alla fine della stagione? Juan Jesus rispolvera il seppuku nel 2024

Ultime notizie Napoli - Novanta giorni e la stagione finirà, il conto alla rovescia può iniziare tranquillamente. Stavolta sì, lo si può dire apertamente e non solo a mezza bocca quando fu annunciato Mazzarri al posto di Garcia. Il Napoli, quest’anno, è questo qui. Gioia e dolori, atteggiamento da squadra matura che fa sfuriare l’avversario, rinuncia ad essere bella da vedere ma poi piazza il colpo cinicamente nel momento in cui viene fuori la qualità dei singoli. E poi viene trafitta da un errore indegno per un giocatore d’esperienza come Juan Jesus, moderno seppuku anno domini 2024.

Il seppuku è l’antico rituale per il suicido obbligatorio o volontario, privilegio esclusivo della casta dei samurai. Lo facevano per evitare la pena di morte, per manifestare cordoglio per la morte del proprio signore (Spalletti), per mantenere il proprio onore se a rischio di perderlo. Juan Jesus, samurai dopo la vittoria dello scudetto, con la non-marcatura su Luvumbo quale strada ha intrapreso? È sembrato invecchiato tutto ad un tratto, di colpo, il centrale brasiliano che venne firmato da ultimo della rotazione, da svincolato, con Spalletti. E che ha un contratto fino al prossimo anno, con opzione per altri due.

Il Cagliari dimostra tutti i suoi limiti che lo mantengono in una posizione che varrebbe la retrocessione. Il Napoli ha la capacità - ormai interiorizzata - di non imporre il ritmo che potrebbe, e che dovrebbe. Non si muove per un’ora abbondante, non ricerca spazi perchè mantiene palla, poi la butta via, o comunque fa sbattere i sardi sulla linea difensiva. Tirando poi pochissimo, un gesto di Raspadori e poco altro.

Rende amarissimo vedere il Napoli arrivare al gol non appena lo vuole, non appena Raspadori scatta per rubare palla e vedere Osimhen compiere il movimento giusto. Stessa cosa vedere Politano e Simeone divorati dal loro essere attaccanti, dal loro cercare lo specchio della porta non accorgendosi (fino a dove però?) del Simeone e del Lindstrom piazzati meglio per battere a rete. Però la stagione questa è, ce ne si rende conto e lo si accetta. Lo fanno i tifosi e dovrà farlo la società, che sicuramente sul taccuino estivo ed invernale aveva tanti difensori centrali per sostituire Kim. Poi ha scommesso su Juan Jesus, ma stavolta la pallina della roulette è finita sullo zero. Quanti giorni mancano alla fine della stagione?