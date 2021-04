Quando la duttilità diventa un malus: preservare l'investimento Elmas

Mediano nel 4-2-3-1, centrocampista centrale nel 4-4-2, mezz'ala nel 4-3-3, esterno sia a destra che a sinistra nel 4-4-2, ala offensiva nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3 sia a destra che sull'out mancino, persino trequartista nel 4-2-3-1. In due anni di Napoli, ha disputato 6 ruoli e ha giocato su entrambe le fasce: di Eljif Elmas non si può certo dire che non sia duttile.

La duttilità di Elmas, un equivoco da preservare

Ma la sua troppa duttilità, nonostante le qualità tecniche, l'han spesso limitato a tappabuchi: il macedone, infatti, ha spesso il ruolo di subentrare a gara in corsa e andare a coprire quei ruoli dove vi è esigenza di far rifiatare qualche titolare in affanno o apportare un plus di tecnica, nelle occasioni in cui vi è la necessità di recuperare il match. Troppo spesso, costretto a sacrificarsi nel dare il suo contributo in fase difensiva, che di certo può farlo crescere e maturare, ma che non resta il suo forte. Sono sole 15 le presenze da titolare per Eljif Elmas in Serie A in due stagioni: delle 3 di questa stagione, due sono da mezz'ala nel 4-3-3 e una da ala offensiva nel 4-2-3-1.

Eljif Elmas

Gol e assist: ecco in quale ruolo ha inciso di più

Ma andiamo ai bonus: dov'è che ha inciso di più, visto che un calciatore della sua tecnica è certamente sprecato e adattato nel ruolo di mediano? Sono 4 i gol e 2 gli assist in due stagioni con la maglia del Napoli: 1 gol e 1 assist con Gattuso nella stagione 2019/20 e 3 gol ee 1 assist in quella attuale. L'anno scorso, Elmas ha segnato in Samp-Napoli e servito un assist in Napoli-Spal, entrambe le volte nel ruolo di mezz'ala nel 4-3-3.

Quest'anno invece, ha segnato in Napoli-Genoa da ala sinistra nel 4-2-3-1, in Napoli-Parma e in Napoli-Spezia (di Coppa Italia) da mezz'ala nel 4-3-3, con un assist all'attivo: quello contro il Crotone di sabato, quand'è subentrato nel 4-2-3-1, da mediano, a Bakayoko.

Dopo due anni, ancora non riusciamo a collocare al meglio la posizione ideale in campo di Elmas. Certo, le colpe non sono tutte dell'allenatore azzurro o della società, ma anche del ragazzo che non è esploso. Sicuramente, vista l'enorme qualità presente in rosa e le ambizioni europee, non è facilissimo per il 21enne trovare spazio con continuità. La speranza è che questo piccolo equivoco tattico si risolva al più presto, per il bene del ragazzo in primis, ma anche per salvaguardare l'investimento fatto sul macedone.

