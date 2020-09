Il prezzo lo fa chi compra e non chi vende

Il prezzo d'acquisto lo fa chi compra e non chi vende. Il mercato del Napoli è letteralmente bloccato quest'anno perchè, tra mancata qualificazione in Champions e diversi introiti venuti meno causa Covid, le casse del Napoli non sono così abbondanti da poter fare un mercato all'avanguardia. A meno che non si ceda qualcuno. Il tesoretto Allan non basta per presentarsi in sede di mercato e chiedere qualcuno del suo calibro. Serve cedere ancora. Milik e Koulibaly i candidati principali a risanare le casse della SSC Napoli. Il tempo stringe, ma De Laurentiis non fa sconti. Per Milik continua a chiedere cifre importanti, nonostante il calciatore possa accordarsi per la prossima stagione con un'altra squadra, a parametro zero, tra circa tre o quattro mesi.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

ANCHE Koulibaly è stato messo in vendita, ma le richieste del Napoli sono altissime. Vanno fatte considerazioni riguardo il periodo che è molto particolare. Diverse società sono a secco di liquidi, il Covid ha diminuito le entrate e non c'è la disponibilità solita dal punto di vista economico. Su Koulibaly è stato fissato un prezzo alto, da 80 milioni di euro. Il City, per ora l'unica squadra a fare passi concreti per il difensore, s'è spinta fino a 60. Il braccio di ferro continuerà ancora per molto, considerata la testardaggine di De Laurentiis.

QUESTO Napoli necessità di altre due o tre pedine chiave per cominciare la stagione (un'alternativa a Mario Rui, un mediano alla Allan ed un degno sostituto di Callejon, oltre che all'eventuale difensore al posto di Koulibaly). Per prenderli bisogna cedere, ma questo non vale solo per il Napoli, vale per tutti i grossi club d'Europa. De Laurentiis si ostina a chiedere cifre folli per il mercato di oggi ed ecco che la giostra si ferma, per ora. Non è disposto il patron a darsi un pizzico sulla pancia per vendere e quindi il rischio che Milik resti (per poi lasciare tra un anno a zero euro) e che Koulibaly blocchi il mercato in entrata del Napoli è molto alto.

IL MERCATO di oggi è un mercato diverso, bisognerebbe adattarsi alle nuove esigenze. Non si può giocare da soli ad un tavolo di poker, le mosse dell'avversario vanno considerate. Sarebbe giusto mollare un po' la presa e dire 'no' a certe offerte a prescindere potrebbe tornarti contro come un boomerang molto pericoloso.

