Plusvalenze SSC Napoli: i colpi di genio Diawara-Inglese e la magia Vinicius, cifre e impatto sul bilancio

Che il calcio sia azienda dovrebbe essere una prassi consolidata, ma molti tifosi pensano che cedere un calciatore sia facile come pigiare il tasso "X" sulla Playstation alla voce trasferimento. Il Napoli è una società oculata e soprattutto una delle poche a fare plusvalenze reali e non gonfiate. Grande merito di questo va dato sicuramente a Cristiano Giuntoli il quale è riuscito a piazzare giocatori (alcuni non hanno mai di fatto giocato nemmeno un minuto con la maglia del Napoli) in altre squadre portando a casa soldi e soprattutto plusvalenza. Finora le cessioni ufficiali sono quelle di: Sepe, Grassi, Diawara, Inglese, Lasicki, Albiol, Vinicius, Roberto Insigne. Possiamo ormai dire ufficiosa anche l' addio certo ormai di Rog. Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio ogni singolo caso con formula di trasferimento, impatto sul bilancio e plusvalenza effettiva.

ALBIOL - È stato ceduto per il valore della clausola rescissoria di 4 milioni di euro in questa sessione di calciomercato. L'entrata in bilancio è immediata perchè è un trasferimento a titolo definitivo. In base al piano di ammortamenti applicato dal Napoli, la plusvalenza è stata di 2.1 milioni.

VINICIUS - Il portoghese fu acquistato lo scorso anno per 4.4 milioni. Il Benfica ha sborsato 17 milioni per acquistarlo dagli azzurri. La formula del trasferimento è quella a titolo definitivo, quindi entra immediatamente in questo esercizio contabile. C'è però da fare una precisazione: solo nel prossimo bilancio si potrà capire se il Napoli iscriverà a bilancio l'intera plusvalenza da 14.36 milioni oppure da 5.86 milioni (qualora destinasse il 50% dei 17 milioni ai dilettanrti del Gremio Esportivo Anapolis)

LASICKI E INSIGNE JR - E' un prodotto del settore giovanile quindi non ci sono ammortamenti. E' stato venduto ai polacchi del PogoÅ Szczecin per una cifra vicina ai 300mila euro a titolo definitivo. Stesso discorso per Insigne Jr riscattato per 1.5 milioni dal Benevento. In totale a bilancio per i due calciatori del settore giovanile il Napoli ha incassato 1.8 milioni di plusvalenza.

SEPE E GRASSI - Entrambi sono stati acquistati dal Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Cosa vuol dire? Gli 11 milioni spettanti al Napoli entreranno in cassa quando scatterà obbligo. Sono soldi di fatto assicurati, ma non ancora di fatto riscossi. Sepe è frutto del settore giovanile quindi i 4.5 milioni di riscatto entrano tutti netti in cassa. Grassi invece ha dato una plausvalenza di 3.1 milioni (cifra che nasce da valore residuale a bilancio con ammortamento a quote variabili per un contratto di 5 anni e somma pagata dal Parma per il cartellino). In totale sono 7.6 milioni che il Napoli riceverà nel prossimo esercizio.

ROG - Fu acquistato nel 2016 dalla Dinamo Zagabria per 16.5 milioni con bonus. Attualmente è al suo terzo anno di Napoli ed il suo valore a bilancio è di 5.09 milioni. Il Cagliari ha chiuso l'operazione con la formula del prestito oneroso (2 milioni) più obbligo di riscatto 13. Il Napoli riesce a porta a casa un 'altra plusvalenza da 8 milioni che però sarà conteggiata nel bilancio del prossimo anno.

INGLESE - Anche lui ha la stessa formula di trasferimento di Sepe e Grassi, quindi vale lo stesso principio contabile per l'incasso. L'attaccante fu pagato 12 milioni nel 2017. La plusvalenza netta in questo caso è davvero importante per un calciatore che non è mai sceso in campo con la maglia azzurra: 15 milioni.

DIAWARA - Il Napoli pagò il cartellino dell'guineiano 17 milioni dal Bologna nell'estate del 2016. Il centrocampista è stato ceduto alla Roma per 21 milioni dopo tre anni d'azzurro. Il trasferimento è stato a titolo definitivo, quindi la plusvalenza entra subito a bilancio. Nello specifico il surplus è di 15.2 milioni.

QUANTO HA IN CASSA IL NAPOLI SOLO DI PLUSVALENZE? - Bisogna tenere conto, come già menzionato, delle formule delle cessioni calciatori. Nel bilancio corrente (in base alle cessioni a titolo definitivo) di plusvalenze sono entrati 24.9 milioni (a questa somma vanno aggiunte 14.36 milioni o 5.86 milioni di Vinicius in base a come verrà iscritto il valore di vendita in bilancio). La quota 'certa' invece già sicura per l'anno prossimo è pari a 30.6 milioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA