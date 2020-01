Non è un regista...

“Con un vero regista il Napoli può ambire al quarto posto”. “Al Napoli manca solo una pedina per fare al meglio il 4-3-3, il regista”. Insomma, quasi tutti ormai pensano che a questa squadra manchi prima di tutto un uomo di copertura, un regista di posizione, che sappia dettare i tempi di gioco e che dia equilibrio alla manovra. Stanislav Lobotka non è un vero e proprio geometra di centrocampo. E’ un portatore di palla, molto bravo tecnicamente, capace a duettare coi compagni di reparto per ripartire. Però non chiamatelo regista. Se pensiamo al classico calciatore che giochi al centro nel 4-3-3 ci vien da pensare a Jorginho (ultimo vero regista che è stato a Napoli) e Lobotka è abbastanza lontano dalle caratteristiche del numero 5 del Chelsea.

Sarà lui, molto probabilmente, il centrocampista che porterà il 2020 al Napoli. Chiamiamolo come volete, ma non definitelo un regista. Porterà una buona dose di qualità e quantità alla mediana azzurra, ma non crediamo sia precisamente ciò di cui abbia bisogno il Napoli di Gattuso per mettere le cose a posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA