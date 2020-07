Non è affatto un passo falso, anzi...

Non è stato fatto un passo indietro, anzi. Il 2 a 2 casalingo del Napoli contro il Milan (il primo dell'era Gattuso in campionato) parla di una gara che forse i padroni di casa avrebbero meritato di vincere. Il Milan è stato bravo a concretizzare quando c'è n'è stato bisogno, il Napoli è stato più sprecone, ma ai punti è la squadra di Gattuso che sarebbe uscita vincitrice. Però va bene, va bene così. Non può che essere soddisfatto il tecnico azzurro, la squadra dimostra che il processo di normalizzazione, dopo la bufera vissuta durante l'anno, è stato ampiamente completato. E si è andati anche oltre le aspettative.

QUESTA squadra è solida, è tornata ad essere compatta tra i reparti e sa quando pungere e quando cacciare gli artigli. Il Napoli è una squadra completa, difficile che ad oggi sbagli una partita. Anche quella di stasera non è stata sbagliata nonostante il risultato abbia premiato di più il Milan che vive un momento più che positivo della sua stagione.

LO SPARTITO è quello, cambiano i membri dell'orchestra a volte, ma il Napoli che ormai si vede da diverso tempo è un Napoli che non sbaglia più approccio alla partita, tiene sempre i ritmi molto alti ed interpreta alla perfezione ogni gara. In fondo Gattuso è andato anche oltre le speranze di dirigenti e tifosi del Napoli, è ruscito a dare a questo gruppo la consapevolezza di chi si è in realtà e ad oggi si può finalmente parlare di maturità acquisita, anzi ormai da un po' di tempo.

EPPURE va detto che gli stimoli sarebbero potuti essere davvero pochi con la vittoria della Coppa Italia, il quasi impossibile aggancio al quarto posto in campionato ed un ritorno degli ottavi di finale di Champions da giocare sì, ma tra quasi un mese. Non esistono black out e quando arrivò Gattuso in panchina nessuno l'avrebbe mai detto.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

