Ngonge entra con il passo giusto, Dendoncker non ancora: Mazzarri mostra i volti nuovi

Notizie Napoli calcio. Lazio-Napoli finisce 0-0, ma è stata l'occasione per vedere l'esordio in azzurro di due nuovi acquisti: Cyril Ngonge e Leander Dendoncker.

L'ex Verona è entrato nel finale di partita a 10' dal triplice fischio, prendendo il posto di Raspadori come vertice offensivo. Qualche buona accelerazione, una punizione conquistata dal limite e tante sportellate con gli avversari: di certo un impatto positivo, soprattutto per la voglia, seppur è ancora presto per trarre qualsiasi tipo di giudizio. Magari se fosse entrato come spalla dello stesso Raspadori, aumentando la pericolosità offensiva, si sarebbe potuto far notare ancora di più.

Dendoncker, invece, è entrato al minuto 84 e si è piazzato accanto a Lobotka in mediana. Pronti-via, il belga sbaglia un appoggio e subisce il tunnel di Luis Alberto, ricevendo il benvenuto in Serie A. Poco male, visto che il suo arrivo a Napoli è avvenuto da pochissimi giorni e sia l'alchimia che la condizione sono da ritrovare: con l'Aston Villa ha giocato pochissimo in stagione e la sua stazza ha bisogno di un po' di tempo per poter "carburare". La speranza è che non serva troppo, perchè dopo Traorè che sta facendo una mini-preparazione, avere un secondo nuovo acquisto non ancora pronto non sarebbe il massimo della vita...