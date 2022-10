Nati per stupire

L'Atalanta seconda si fa rimontare e pareggia. Il Napoli ha l'opportunità di andare da solo in testa alla classifica, vincendo con una squadra in fondo alla classifica. Di solito questi appuntamenti non vengono sempre centrati da queste parti. Ed invece questa squadra sembra essere nata e costruita per sovvertire certe consuetudini. Un undici nato per stupire, ma certamente qualcosa in più di undici. E' chiaro che le vittorie con Ajax e Liverpool hanno rimbombano di più ma questa di stasera ha il suo significato.

Con i cambi e con forze fresche Spalletti è riuscito ad aver la meglio. Con mezza palla sporca la Cremonese stava portando a casa un prezioso pareggio: c'è davvero poco da recriminare alla difesa azzurra sul gol di Dessers. Era la classica partita che in tempi recenti ci saremmo rassegnati a definirla stregata, e magari avremmo innalzato la figura di Alvini a quella di Juric. E invece niente di tutto ciò.

Dopo aver sciupato palle gol e colto un palo, nel momento peggiore del gioco azzurro è arrivato il gol di Simeone. Tutto vero ma va sottolineato che le occasioni sprecate da Raspadori e da Anguissa devono far riflettere sia per l'analisi serena del match, sia come lezione per le prossime partite in cui non avrai tante occasioni per raddoppiare. La profondità e la qualità della panchina ha inciso anche stavolta.

Poi dopo il gol di Simeone, gli azzurri hanno dilagato per cui il risultato di 1-4 non rispecchia l'equilibrio vissuto nei 90 minuti ma non ci allontana poi tanto se si ripensa ai gol divorati dagli uomini di Spalletti. Sorprende invece la classifica che dice primo posto, sette vittorie, due pareggi, zero sconfitte e ventidue gol fatti in nove partite. Si, sorprende: è bene non abituarsi o a dare per scontato questi risultati, è bene stupirci.

LE PAGELLE DI CREMONESE-NAPOLI

@riproduzione riservata