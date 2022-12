Napoli-Villarreal: un test che anticipa la Champions, ancora contro Quique Setien

Il Napoli torna in casa ed abbraccia il proprio pubblico in campo nella prossima amichevole al Maradona di sabato 17 novembre contro il Villarreal di Quique Setien. Una partita tutto che facile per gli azzurri di Spalletti che hanno intenzione di scendere in campo determinati per trovare forma, vittoria e convinzione delle proprie idee.

Napoli-Villarreal: una sfida Champions

L'amichevole Napoli-Villarreal di sabato 17 dicembre alle ore 20:30 allo Stadio Diego Armando Maradona è tutto che una partita semplice per recuperare solo la forma fisica. Sarà sicuramente una festa per il ritorno di due grandi ex come Pepe Reina e Raul Albiol, ma il Napoli ha programmato la partita con il Villarreal con l'intenzione di proiettarsi alla sfida di Champions League degli Ottavi di Finale contro l'Eintracht Francoforte di febbaio. Perché la squadra spagnola sa bene cosa significa giocare in Europa. Lo scorso anno il Villarreal ha raggiunto la semifinale uscendo con il Liverpool, dopo che aveva fatto fuori squadre come Juventus e Bayern Monaco a Ottavi e Quarti di finale. Per questo la scelta del Napoli di affrontare questo temibile avversario e prepararsi anche per Inter-Napoli del 4 gennaio, una partita che può valere tanto per lo scudetto.

Non ci sarà però Emery in panchina. L'eroe dei trionfi del Villarreal che a metà stagione ha lasciato per firmare con l'Aston Villa in maniera inaspettata. Ci sarà Quique Setien in panchina, che il Napoli ha già affrontato nel 2020 quando era al Barcellona e buttò proprio fuori il Napoli dall'Europa agli Ottavi di Finale con un complessivo 4-2. Il Napoli di Spalletti, inoltre, ha ancora intenzione di mantenere la striscia di vittorie in positivo, non solo in campionato, ma anche in amichevole come capitato in questo mese di dicembre. Inoltre, si giocherà in casa, davanti al proprio pubblico.

Napoli Villarreal

Probabili formazioni Napoli-Villarreal

Queste le probabili formazioni di Napoli-Villarreal:

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. VILLARREAL (4-3-3): Reina; Kiko, Albiol, Cuenca, Mojica; Coquelin, Morlanes, Trigueros; Chukwueze, Pascual, Baena.

Napoli Villarreal: dove vederla

Scopri come e dove vedere Napoli Villarreal in Tv e streaming. Dove si vede Napoli Villareal in diretta Tv e streaming? La partita sarà visibile su DAZN e SKY a pagamento (pay per view). La partita Napoli Villarreal si vede su Dazn e si giocherà domenica 17 dicembre alle ore 20:30 italiane.