Napoli-Roma, le probabili formazioni: Milik in vantaggio su Mertens, dal 1' si rivede Manolas! Fonseca con Dzeko, Veretout e Mancini titolari

NAPOLI - E' stato concesso qualche giorno di riposo a David Ospina dopo la botta presa al capo nell'ultima gara con l'Atalanta. In difesa potrebbe essere rilanciato dall'inizio Kostas Manolas a discapito di Nikola Maksimovic. Gli altri due ballottaggi sono in attacco dove Politano e Mertens insidiano il posto a Callejon e Milik (in vantaggio sul belga). Possibile anche la presenza di Hysaj a sinistra con Mario Rui che partirebbe dalla panchina.

ROMA - Mister Fonseca dovrà rinunciare a Perotti squalificato. Sulla trequarti due certi del posto e sono Mkhitaryan e Pellegrini. L'altra maglia se la contendono Under, Kluivert e Perez. Tra i convocati si rivedono Pau Lopez e Zaniolo, ma in porta dovrebbe ancora esserci Mirante. Rientrano dal primo minuto Veretout, Mancini e Dzeko che contro l'Udinese sono partiti dalla panchina.

Napoli-Roma, formazioni probabili

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas (Maksimovic), Koulibaly, Hysaj (Mario Rui); Fabian, Demme, Zielinski; Callejon (Politano), Mertens (Milik), Insigne. A disposizione: Karnezis, Mario Rui, Ghoulam, Maksimovic, Luperto, Lobotka, Younes, Elmas, Politano, Mertens, Lozano. All: Gattuso.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta (Bruno Peres), Mancini, Smalling, Kolarov (Spinazzola); Cristante (Diawara), Veretout; Perez (Kluivert), Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Pau Lopez, Fuzato, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez, Fazio, Villar, Diawara, Kluivert, Pastore, Under, Kalinic. All: Paulo Fonseca.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

