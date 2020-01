Napoli-Fiorentina dalla A alla Z: Allan come CR7, i Carabinieri in curva ed il fantasma Ghoulam

Allan come CR7: il brasiliano scappa negli spogliatoi dopo aver lasciato il posto a Demme.

Basta così, per i tifosi del Napoli è troppo.

Carabinieri tra i tifosi: sugli spalti della Curva A erano presenti anche le Forze dell'Ordine.

Disertare è meglio che fischiare: per i tifosi del Napoli in sciopero è inaccettabile l'atteggiamento dei presenti al San Paolo.

Esordio in Serie A per il neo centrocampista azzurro Diego Demme.

Fase difensiva che lascia ancora perplessi: il gol di Chiesa fa venir fuori tutte le criticità azzurre.

Ghoulam assente anche in tribuna: c'erano tutti gli infortunati (Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Mertens) tranne lui.

Ha ragione chi voleva Ibrahimovic? Chissà. In attacco, intanto, nessuno fa gol.

Insigne più solo che mai. Il capitano del Napoli ci prova, ma da solo può far poco.

Luperto... meglio che faccia il centrale. Il ruolo da terzino non fa per lui.

Ma come si ferma un fenomeno come Castrovilli? Che bello guardarlo giocare.

Necessaria la presenza di qualche dirigente per spiegare cosa accade a questa squadra.

Occasione sprecata, l'ennesima. Inutile la buona prestazione in Coppa Italia contro il Perugia.

Palo di Insige al 51': è l'ennesimo della stagione. Incommentabile sfortuna azzurra.

Quindicesimo legno stagionale. L'abbiamo scritto sopra, è quasi assurdo commentarlo.

Ritiro: a detta di Gattuso l'ha deciso la squadra.

Squadra clinicamente morta. Non si ravvede la benché minima scossa.

Tocco di mano di Allan che fa venire i brividi ai tifosi del Napoli: per il VAR non è calcio di rigore. Meglio così.

Ultima chance per Gattuso? No! Il tecnico ha smentito l'ipotesi in conferenza stampa.

Vlahovic non perdona il Napoli: gol da applausi.

Zero contrasti vinti per Allan nei 55 minuti giocati.