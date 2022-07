Napoli-Adana: spalti vuoti e flop Facebook, partita live gratis in Turchia e 'scroccata' in Italia

La SSC Napoli stecca in campo e fuori. Gara in chiaroscuro contro l'Adana, un avversario tutt'altro che irresistibile, con tanti giocatori in organico sul viale del tramonto, e reduci dalla sconfitta pochi giorni fa con una squadra di Lega Pro per 2-1, il Pescara.

Senza entrare negli aspetti tecnico-tattici del match (per questo vi invitiamo a tal proposito a leggere i nostri Top & Flop), non possiamo voltarci dall'altra parte e far finta che stasera non sia successo nulla riguardo la diffusione dell'evento. Le critiche, soprattutto quando sono costruttive, ed è questo il caso, servono a crescere e migliorare il servizio. Almeno questa è la nostra speranza.

Stasera probabilmente è stato toccato il fondo sotto l'aspetto strategico legato alla diffusione del brand SSC Napoli sui media. La scelta di applicare prezzi alti contro avversari, seppur internazionali ma con un palmares scarno, non ha premiato assolutamente. Anzi, si è rilevato un harakiri. Spendere 30-40€ per uno spettacolo simile, diciamoci la verità, è pura follia e va scritto e detto ad alta voce. E se lo facciamo, è proprio perchè teniamo che la SSC Napoli sia impeccabile e inattaccabile, come non si sta rivelando in questo caso. Vedere spalti vuoti, almeno 200 tifosi fuori che preferiscono respirare l'aria del ritiro ma non assistere alla gara per l'eccessivo costo dei tagliandi, è stato davvero qualcosa di poco edificante.

Anche la strategia di applicare sul web gli stessi prezzi di Sky, solo per non scontentare la piattaforma satellitare che avrà pagato i diritti profumatamente, si è rivelata alla fine controproducente. Il club azzurro aveva aperto alla fruizione sul web delle partite in modalità gratuita sia con Anaune che Perugia, salvo poi cambiare radicalmente idea fissando il valore dell'amichevole a 10 euro su Facebook per questa prima uscita in Abruzzo. Risultato? Disastroso. C'è stato un picco di 1650 utenti, davvero una cifra ridicola, se consideriamo che gli iscritti alla pagina ufficiale sono oltre 4,7 milioni.

Il web ha le sue logiche, la SSC Napoli deve capirlo. Il web è una jungla, terra di nessuno, dove tutto, purtroppo, nella maggior parte dei casi è consentito. Anche 'rubare' e switchare la live della partita su canali youtube, senza che nessuno stronchi in tempo reale l'abuso. Chi stasera, in modalità furbetto, ha trasmesso sul proprio canale la partita verrà segnalato e denunciato alle autorità competenti. E non si rischia solo la multa, ma anche un procedimento penale perchè la legge punisce severamente coloro che violano il copyright in Italia. Pertanto ci auguriamo che la SSC Napoli già dalla prossima gara allestica un team di monitoraggio per evitare la beffa a tutti coloro che per lo stesso evento hanno pagato ben 10 euro!

C'è chi in maniera del tutto tranquilla, infine, ha seguito la partita sul canale turco A Spor, sia in streaming sul portale turco dell'emittente sia su Youtube, con immagini limpide e senza filtro della geolocalizzazione. Com'è possibile una cosa del genere? Perchè il tifoso che ha acquistato in buonafede, dando soldi e fiducia al club, in qualche modo va ricompensato. Magari con qualche sconto ad hoc per le prossime uscite.

E chiudiamo con una considerazione, sperando che lo spunto arrivi a chi di competenza, poichè la matematica non è un'opinione: se invece di applicare tariffe così alte in tv, web e allo stadio, i prezzi fossero stati più abbordabili? Con un eventuale pacchetto base a 5 euro in tv, 2 euro sul web, 15-20 euro allo stadio senza escludere sconti speciali e mini 'abbonamenti' per non perdersi niente a Castel di Sangro. Siamo sicuri che la resa finale non sarebbe stata superiore? La risposta forse è scontata e deve far riflettere.

Questo distacco è un segnale e si corre il rischio di allontanare ulteriormente la gente. Ma sbagliando s'impara e non è mai troppo tardi per tornare sulla retta via. Presidente se ci sei, batti un colpo. Non solo di mercato...