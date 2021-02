Tre mesi e questo strazio finisce

«Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di cinquanta piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio, per farsi coraggio, si ripete: "Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene." Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio» (L'odio, film del 1995 di Mathieu Kassovitz con Vincent Cassel, Hubert Koundé e Saïd Taghmaoui)

Napoli calcio - Meno di tre mesi alla fine di questo strazio, sedici partite alla fine della stagione. Guardare il Napoli, in questi ultimi due mesi, è stato un esercizio di autoflagellazione immenso: assenze da una parte, mancanza di idee dall’altra, a cui va aggiunta la presenza nascosta di un club che - per mancanza di alternative concrete - decide di andare avanti con un allenatore virtualmente cacciato un mese fa e con un direttore sportivo detentore di un contratto lungo e del quale - evidentemente - non si condivide più la gioia di immaginare un futuro assieme. Il Napoli è questa roba qui, una roba indecorosa ed un attentato al fegato dei tifosi che, fossero stati presenti sugli spalti del Maradona, non avrebbero esitato a fischiare e contestare i calciatori, autori di prestazioni impaurite, confusionarie e chiaramente influenzate dai social, dai giornali e dai siti che, notoriamente, scendono in campo e si aggregano agli undici avversari.

SSC Napoli 2020-2021, non si salva nessuno

Non c’è nessuno che si salverà in questa stagione balorda, deve essere chiaro.

La responsabilità di questa stagione è di Aurelio De Laurentiis e degli altri (quanti?) dirigenti : una società che defenestra allenatore e direttore sportivo - dei quali avalla le scelte, perchè è l'unica ad avere potere di firma - e lo fa sapere in modo indiretto, mantenendoli comunque in società per assenza di alternative, o di coraggio, o per motivi economici -, persiste nell’errore e non può essere mai esente da colpe. Se vuoi cacciare qualcuno, lo fai e basta. Altrimenti è una farsa. Rimanere in silenzio, facendo trasparire i propri pensieri tramite i media e affidandosi ad un tweet di fiducia nei confronti del ds - del quale vorresti disfartene - è una scena indecorosa di un cinepanettone.



Le sedici tappe della Via Crucis napoletana

Detto tutto ciò, mancano 86 giorni a Napoli-Verona, l’ultima partita di campionato: verosimilmente l’ultima di Gattuso, Giuntoli, Hysaj, Maksimovic, Bakayoko e chissà quanti altri. Una stagione straziante di cui non si vede l’ora che arrivi la fine. Benevento, Sassuolo, Bologna, Milan, Juventus, Roma, Crotone, Sampdoria, Inter, Lazio, Torino, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina, Verona. Una via crucis, se queste sono le premesse. Di questa stagione rimarranno, nella mente dei più, le figuracce. Di tutti. Com'era la citazione finale?