Lozano come Fabian, la lezione non è bastata

Calciomercato Napoli - C'è ancora James nell'aria, e soprattutto il tifoso sogna Icardi. Ma Fabian Ruiz non ha insegnato proprio nulla. Si sta sottovalutando l'acquisto di Hirving Lozano. E non tanto per i 38 milioni di euro più bonus (42 totali) che sborserà il Napoli per il messicano. Quanto per le sue abilità, caratteristiche, la sua qualità. Il campo resta l'unico che potrà sentenziare. Ma anche sul piano mediatico, Hirving Lozano non ha sfondato.

Lozano-Napoli, risvolti sul marketing

Eppure il suo approdo ha fatto guadagnare la scena al club partenopeo su tutti i telegiornali in Messico. Senza considerare l'enorme popolarità sui social che sta guadaganndo il Napoli proprio nella terra natale di Hirving. Tutta roba che si potrà capitalizzare con marketing e nuove politiche commerciali (se se ne avrà voglia e capacità).

Nel frattempo si sente già in lontananza sussurrare "Ma chi è 'sto Lozano...". Prima regola del calcio: se non si conosce un giocatore non va mai giudicato, né in positivo, ma soprattutto in negativo, meglio non commentare.

L'acquisto più caro della storia del Napoli, al momento. Fidatevi del messicano (non per il prezzo), questo qui è un possibile crack.