Le 10 cose che non sapevi di Ferran Torres: il suo idolo è Villa! E' a Valencia dall'età di 6 anni. La religione e le macchine di lusso...

Calciomercato Napoli - E' un nuovo obiettivo di mercato del Napoli. Ferran Torres, esterno alto del Valencia, classe 2000. Un futuro da top player davanti. Su di lui ci mise gli occhi già la Juventus in tempi non sospetti, ora ci è piombato anche il Napoli che a breve potrebbe organizzare un blitz in Spagna per trattare il calciatore da vicino. Capace di giocare sia a destra che a sinistra nel reparto offensivo. Andiamo a scoprire le '10 cose che non sapevi' su Ferran Torres.

Ferran Torres

Ferran Torres, le 10 cose che non sapevi

1) Nell’estate del 2019 viene indicato dall’UEFA come uno dei cinquanta giovani più promettenti per la stagione in corso.

2) Con la nazionale spagnola, prima con l’Under 17 e poi con l’Under 19, ha vinto due europei.

3) E' sempre stato tifoso del Valencia. A 6 anni ha cominciato col settore giovanile della sua squadra del cuore.

4) Detiene il record di essere il primo millenial (nati nel 2000) ad aver esordito in Liga a soli 17 anni.

5) In Spagna è considerato da tutti ‘Il nuovo Asensio’. E' sotto contratto con l'Adidas.

6) E' molto religioso e nello stesso tempo ama le macchine e le case lussuose.

7) Il suo idolo di sempre è David Villa, ex attaccante di Valencia e Barcellona.

8) Si ispira a Goncalo Guedes, attaccante del Valencia. Lo ritiene un punto di riferimento.

9) "È potente, veloce, sicuro con la palla al piede anche in corsa e forte nel gioco aereo. È imprevedibile. Quando corre col pallone al piede non ha un lato preferito per marcare il suo uomo perché è ambidestro. Inoltre sa crossare, segnare e tirare da lontano". Disse di lui il direttore del reclutamento del settore giovanile del Valencia.

10) La sua prima rete da professionista l’ha segnata in Copa del Rey nella sfida tra Valencia e Sporting Gijon nella stagione 2018/19.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

