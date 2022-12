"La gambe vanno piano, la palla va forte": Spalletti, ciddiyet e karizma in terra turca

Ultime notizie calcio Napoli - "Mi raccomando, non siamo qui in vacanza", è questo il mantra di Luciano Spalletti, che ha fortemente voluto il mini-ritiro in Turchia. Lontano da occhi indiscreti, col clima giusto per ripartire e lontano da qualsiasi distrazione. Un mini-ritiro, quello nel resort Regnum Carya, caratterizzato da tanto lavoro, fra campo e palestra. Con poche mezze giornate di riposo, gli unici momenti di relax per gli azzurri. A cui, per il resto del tempo, è stato chiesto di tenere alta la concentrazione, e di evitare ogni distrazione. Sì, qualche amico l'hanno incontrato fra la hall dell'hotel, nell'intervallo post-pranzo dei due allenamenti giornalieri, o in serata, sempre e solo con il via libera di mister Spalletti. Come ad esempio Rrahmani, Elmas ed Ostigard con due amici del Konyaspor. Oppure come Osimhen, accontentato nel pomeriggio libero di passare a salutare i vecchi amici e compagni dello Charleroi.

Insomma, testa bassa e lavorare. Che poi, si è lavorato tanto anche con la palla: con esercitazioni tattiche e posizionamenti. In fase difensiva, ed offensiva. Non si lascia nulla al caso, e si provano nuove soluzioni: Raspadori mezz'ala, 3-4-2-1 alternativo, e non solo. Ma il filo conduttore della ciddiyet (la "serietà" in terra turca) richiesta da Spalletti in tutti gli allenamenti è la voglia di "ripartire forte" dopo la sosta, com'è sicuro (e ha dichiarato) il mister in conferenza stampa. Ciddiyet, ma quindi anche karizma, perché il carisma del tecnico partenopeo è stato evidente, nel tenere sempre alta la soglia della concentrazione, caricando gli azzurri durante le sedute: "Le gambe vanno piano, la palla va forte. Se facciamo girare la palla veloce, non ci capiscono niente!".

Luciano Spalletti al Regnum Carya

Insomma, Spalletti sa come motivare i suoi ragazzi, per renderli sempre più consapevoli della loro forza. D'altronde, "Quando viaggia la palla, loro non trovano mai i tempi per attaccarci". Gliel'avrà detto mille volte, a vedere questa prima metà di stagione. E nel calcio, si sa, la convinzione può giocare un ruolo cruciale nella conquista di un obiettivo. Soprattutto se è solidificata. E se accompagnata dalla serietà e professionalità mostrata da tutti fin qui. Iyi sanslar, Napoli.