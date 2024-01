Kvaratskhelia contro tutti in Napoli-Salernitana: spazzi di Kvaradona, ma serve il cast di supporto

Sul 2-1 di Rrahmani in Napoli-Salernitana abbiamo visto uno Khvicha Kvaratskhelia stremato al suo, esultare con un urlo liberatorio che dà il senso ad un periodo complicato (sia per lui che per la squadra). L'immagine del georgiano allontana i rumors che lo volevano "distratto" o con la testa da un'altra parte.

Contro i granata, a più riprese, Kvaratskhelia è stato l'autentico trascinatore tecnico del Napoli: dribbling, assist, tunnel ed accelerazioni che lo hanno reso l'uomo in più della squadra di Mazzarri. Di certo la volontà di voltare pagina c'è, al netto anche di qualche errore di troppo sotto porta (come quello nel finale dove ha calciato addosso ad Ochoa): va però detto che il georgiano viene perennemente "malmenato" dagli avversari e mantenere lucidità e freschezza fisica diventa difficile. Soprattutto se il "cast di contorno" è al momento ancora lontano dal dare il supporto necessario: Kvaratskhelia, lo sappiamo, può ambire ad essere un fuoriclasse ma senza una squadra alle spalle anche lui fa fatica. Nessuno divene "salvatore della patria" da solo, ma i primi sprazzi di colui che fu ribattezzato "Kvaradona" si sono finalmente rivisti: un primo passo, in attesa che il mercato, la Coppa d'Africa e l'infermeria gli riconsegnino le pedine di cui anche lui ha estremo bisogno.