Il meglio di Juventus-Napoli, l'11 All-Star: sette bianconeri e quattro azzurri, che qualità! [GRAFICO FORMAZIONE]

Juventus-Napoli, non piace a nessuno la sfida scudetto alla seconda giornata. Sì, l'Inter quest'anno è competitiva e darà fastidio alle solite due che si spartiscono le prime posizioni, ma anche quest'anno è Juventus-Napoli la sfida fra le prime della classe. Maurizio Sarri da un lato, Carlo Ancelotti dall'altro: passato e presente del Napoli si affrontano in quel di Torino. Si è parlato spesso di fatturati, valori delle rose, esperienza internazionale: tutti fattori che spostano l'ago della bilancia verso Nord, verso il Piemonte, a sfavore del Napoli.

Juventus-Napoli, l'All-Star Team: la formazione

Ma qualcosa sta cambiando: il Napoli è cresciuto, maturato al secondo anno di Carlo Ancelotti, è rimasto competitivo non cedendo nessuno e si è rinforzato con i colpi giusti, da Manolas a Lozano, dall'esperienza di Llorente a chi ne ha fatta di gavetta come Di Lorenzo, fino al giovanissimo Elmas di cui si parla già come di un gioiellino.

Resta comunque importante (a tratti imponente) la differenza fra le due rose, lo si nota nel confronto tra le due formazioni: per giocareJuventus-Napoli abbozziamo un #JuveNapoli All-Star, un potenziale 'dream team', l'undici delle stelle delle due formazioni. E da qui si nota che, nel confronto ruolo per ruolo, la Juventus porta in formazione sette bianconeri a differenza dei quattro del Napoli. Ma soprattutto che si ha l'imbarazzo della scelta in alcuni ruoli all'interno della rosa allenata da Sarri. Questo l'undici dei sogni, ad oggi, tenendo in considerazione quelle che sono i due undici 'titolari' in questo momento da una parte e dall'altra:

#JuveNapoli All-Star (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Koulibaly, Ghoulam; Ramsey, Pjanic, Fabián; Ronaldo, Higuain, Insigne.

Juventus-Napoli, la Top 11: l'All-Star Team

L'undici titolare e le alternative: quanta qualità!

Ma i progressi del Napoli sono visibili, perchè se Koulibaly, Fabián e Insigne sono inamovibili da questo undici e Ghoulam si fa preferire per quel che ha fatto in Serie A rispetto ad Alex Sandro, Meret e Zielinski in futuro e Dries Mertens nell'immediato non hanno poi troppo da invidiare ai titolari del nostro #JuveNapoli All-Star Team.

Szczesny si fa preferire a Meret (anche se, per valore assoluto e carriera, quella porta andrebbe ancora affidata a Buffon ) per la maggior esperienza, sicurezza e affidabilità che ha dimostrato fra Roma e Juve in Italia, ma il giovane portiere del Napoli all'anno della consacrazione potrà dimostrare di essere già così giovanissimo un grande portiere del presente e soprattutto del futuro, azzurro anche Nazionale.

si fa preferire a (anche se, per valore assoluto e carriera, quella porta andrebbe ancora affidata a ) per la maggior esperienza, sicurezza e affidabilità che ha dimostrato fra e in Italia, ma il giovane portiere del all'anno della consacrazione potrà dimostrare di essere già così giovanissimo un grande portiere del presente e soprattutto del futuro, azzurro anche Nazionale. Danilo ha dalla sua il palmares: due Champions League , due Premier League , una Liga , due campionati portoghesi e una Libertadores , fra i tanti titoli vinti, con le maglie di Real Madrid , Manchester City , Porto e Santos . Non ce ne vogliano gli azzurri o De Sciglio , ma il brasiliano parte un pizzico davanti ai compagni di reparto. La speranza è che uno come Di Lorenzo dimostri subito di essere all'altezza di questi grandi match, ma chi se non Danilo può prendersi di diritto questo ruolo?

ha dalla sua il palmares: due , due , una , due campionati portoghesi e una , fra i tanti titoli vinti, con le maglie di , , e . Non ce ne vogliano gli azzurri o , ma il brasiliano parte un davanti ai compagni di reparto. La speranza è che uno come dimostri subito di essere all'altezza di questi grandi match, ma chi se non può prendersi di diritto questo ruolo? De Ligt e Koulibaly , c'è mica bisogno di discutere? Kalidou è fra i primi 5 al mondo nel suo ruolo, il 20enne olandese ex Ajax è subito sotto. E ha, va ribadito, 20 anni: un fenomeno abile nella marcatura, nell'anticipo e nel palleggio. Chi se non loro due, non ce ne vogliano Manolas e Bonucci che potrebbero tranquillamente non sfigurare se schierati nella squadra opposta alla Top 11.

e , c'è mica bisogno di discutere? Kalidou è fra i primi 5 al mondo nel suo ruolo, il 20enne olandese ex è subito sotto. E ha, va ribadito, 20 anni: un fenomeno abile nella marcatura, nell'anticipo e nel palleggio. Chi se non loro due, non ce ne vogliano e che potrebbero tranquillamente non sfigurare se schierati nella squadra opposta alla Top 11. Ghoulam-Alex Sandro , difficile scegliere. Probabilmente con più potenziale ed esplosività il secondo, ma quanto paga poi in fase difensiva? E quanto ha deluso lo scorso anno? Faouzi, al top, ha dimostrato in Serie A di essere più completo e si prende di diritto la fascia mancina, meglio ancora se condivisa con Insigne e Fabián .

, difficile scegliere. Probabilmente con più potenziale ed esplosività il secondo, ma quanto paga poi in fase difensiva? E quanto ha deluso lo scorso anno? Faouzi, al top, ha dimostrato in Serie A di essere più completo e si prende di diritto la fascia mancina, meglio ancora se condivisa con e . Ramsey , Pjanic e Fabian Ruiz , quanta qualità, che inserimenti! Forse manca un Allan ? Difficile tenerli fuori, la qualità dei centrocampi di Juve e Napoli è impressionante: ci sono ancora Zielinski , Rabiot , Matuidi , Khedira , Elmas e Bentancur . Almeno altre due mediane di sicuro affidamento.

, e , quanta qualità, che inserimenti! Forse manca un ? Difficile tenerli fuori, la qualità dei centrocampi di e è impressionante: ci sono ancora , , , , e . Almeno altre due mediane di sicuro affidamento. In avanti Ronaldo e Insigne sono le due stelle delle rispettive squadre, bisognava scegliere fra un centravanti o un esterno: Mertens, Dybala, Higuain, Bernardeschi, Lozano, Callejon e Douglas Costa. Quanta abbondanza! Ma se si può adattare CR7 a tornare a fare l'esterno, beh, l'unica vera punta si chiama Gonzalo e si fa chiamare Pipita.

Juve-Napoli, la sfida scudetto

Una squadra che possa sfidare la #JuveNapoli All-Star?

Meret; Di Lorenzo, Bonucci, Manolas, Alex Sandro; Zielinski, Rabiot; D.Costa, Dybala, Lozano; Mertens. E anche qui, tanti ballottaggi e esclusioni eccellenti.

E questo giochino dimostra soltanto una cosa: c'è l'imbarazzo della scelta negli uomini. Certo, ve ne sono di più vestiti di bianco e nero rispetto agli azzurri, ma è lo specchio di società, fatturato e prestigio, oltre che di 8 scudetti di fila. Ma il Napoli è in netta crescita e si vede, anche negli uomini...

di Manuel Guardasole

RIPRODUZIONE RISERVATA©