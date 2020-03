SOCIAL...ISMO - San Manolas protettore di Ringhio e l'Urlo di Maksi, il Napoli di Rino Pitt e Achille Lauro X SSC Napoli!

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Napoli-Torino Social...ism edition. Partiamo subito forti. Son stati i giorni del coronavirus, ma ahimé anche quelli della scopa challenge. Tutti han creduto davvero che solo in questi giorni, per un fenomeno fisico, la scopa di casa si reggesse in piedi. Ci ha provato anche il Napoli, sì, con il Mario Challenge dei social...isti:

E' stata anche la settimana che ha visto la sfilata di GCDS che nella nuova collezione presentata ha mostrato la linea di abbigliamento ispirata, e in collaborazione, alla SSC Napoli. Dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia, non notate nulla di simile all'ultimo Sanremo?

Il Napoli di Gattuso s'è confermato anche in Champions League dopo le ottime prestazioni e i risultati conquistati fra campionato e Coppa Italia. E allora alcuni social...isti, sfruttando la funzione di Facebook hanno fatto una scelta drastica, una chiusura netta col passato...

Arriviamo subito alla partita, ma c'è un'ufficialità. Ricordate la meteora ex Napoli Eddy Gnahoré? "Coronavirus non ti temo" o ignaro di tutto? Se vi diciamo per chi ha firmato non ci crederete...

Ma eccoci pronti per Napoli-Torino. Stanotte abbiamo fatto un incubo. Maksimovic con un retropassaggio ci ricordava Sasà Aronica. Cosa rispondete a chi vi chiede "Cosa ti viene in mente se pensi a Napoli-Torino"? (da SSC Napoli - Operazione Sciatalgia)

Inizia il match, dopo 17' c'è chi già si scaglia contro Politano?. Ma con filosofia...

Polità nientemen chill ro borghetti sta currenn cchiù e te #NapoliTorino — alberto seattle (@albertoseattle) February 29, 2020

Ma non c'è tempo per attaccare l'ex Inter, perché pochi minuti più tardi arriva l'1-0 del Napoli! A segnare è Kostas Manolas: terzo gol al Toro in Italia, ma soprattutto terzo gol stagionale. Un record per il greco, che è passato da essere fra i più criticati con Ancelotti ad anima e guida della difesa con Gattuso. Insomma, per dirlo in versi...

Manolas chi o prov nunn'o lass #NapoliTorino — Ape Magà ?? (@ApeMag) February 29, 2020

E il gol del greco evoca "troppi ricordi", per dirla alla Aldo, Giovanni e Giacomo. Perché? Perché il tabellone sbaglia tutto e assegna la rete ad un desaparecidos: Faouzi Ghoulam. Ed è subito dedica sulle note di Monica Sarnelli?:

Segna #Manolas ma il tabellone ci ricorda #Ghoulam



Addo staie...

Addo' staie...

Uocchie belle

Ca si te ricorde

Me faie male assaie

Addo' staie

Addo' staie

Dint"a qual'ammore

T'annascunne

Chesta sera ca ie vulesse

Sul'a tte.#SerieA #NapoliTorino pic.twitter.com/FBWNgP65NG — SoniaSodano (@SoniaSodano) February 29, 2020

Al 43', il Napoli con Milik colpisce la parte alta della traversa. E dopo il rigore negato proprio al polacco per trattenuta in area, il social...ista medio ha sempre la stessa reazione, come ormai da mesi a questa parte...

Il secondo tempo inizia ed ha un solo protagonista: il cameraman dalla mano ferma, che zoomma, zoomma e zoomma ancora in mezzo al campo senza nessun criterio logico. Perché così gli va.

Il cameraman di #NapoliTorino nel curriculum ha più documentari indie che partite di calcio. — Antonio Cefalù (@AntoCefalu) February 29, 2020

Non so se ha scocciato più lui o più Pardo. Che nella telecronaca DAZN ci ricorda per la 125esima volta del clasico e della coppa inglese...

Quando sei Pardo e ancora non parli della Lega inglese e del derby spagnolo. #NapoliTorino pic.twitter.com/3fdAzo7XvS — ilaria tufano (@ilaria_tufano) February 29, 2020

Intorno al 55' bellissima, quanto pulita, la chiusura di Nikola Maksimovic sul contropiede in velocità di Zaza. Recupera metri, contrasta e ruba palla e riesce anche a far ripartire il Napoli scambiando con Ospina. Possiamo dirlo che è un gran bel difensore e che per tempo è stato sottovalutato enormemente? Diciamolo... E poi, se pochi giorni fa hai fermato Messi?...

Dopo Messi, Maksimovic ferma Zaza con la stessa arroganza di chi tiene la Ferrari e gli chiedono di spostare un attimo una Seat Ibiza — Anna Trieste (@annatrieste) February 29, 2020

E subito dopo questo intervento, a metà campo anticipa Belotti senza commettere fallo, ma l'arbitro assegna punzione ai granata. E quei geni dei social...isti han preso la reazione in diretta tv di Nikola trasformandolo nel celebre L'Urlo di Munch:

Il match vede una fase di stallo. Con Milik che in area non riesce a trovare la porta, Zaza prova a rubar l'occhio con una rovesciata ma calcia in fallo laterale e Fabián che inspiegabilmente dal limite dell'area la passa ad Ansaldi...

Milik quando davanti alla porta avversaria ha la palla e deve tirare per segnare.... ?#NapoliTorino pic.twitter.com/DLg4I6XNAw — _LoL_? (@dameofsmoke) February 29, 2020

Quando la ordini su Amazon e ti arriva la rovesciata di Zaza #napolitorino — Igor Ghigo (@igorghigo) February 29, 2020

Passaggio di Fabian Ruiz totalmente inspiegabile, ha scambiato Ansaldi per un compagno di squadra...ah, un momento, a pensarci bene, dopo il primo tempo giocato da Ansaldi non era così folle considerarlo un compagno di squadra #NapoliTorino — delinquentweet (@delinquentweet) February 29, 2020

Ma il Napoli la risolve con l'ingresso di Dries Mertens, che con un assist al bacio trova Josè Maria Di Lorenzo sul secondo palo come di solito accade con l'asse Insigne-Callejon.

E Gattuso concede l'ingresso ad Elmas, al posto di un evanescente Politano. Sì, nemmeno in questo caso spazio a Lozano, a cui gli si preferisce Elif. E allora la sitcom fra Gattuso e il Messico vive una nuova puntata, la sfida a carte:

Buona prestazione di Lobotka fino al fastidio nel finale di secondo tempo: non ha il dinamismo di Demme, questo sì, ma ha la tecnica e la visione per interpretare (diversamente) quel ruolo. Ma non è questo che ci interessa: più la somiglianza con il droide BB-8 di Star Wars...

E in pieno recupero, quando finalmente stavi vincendo in tranquillità senza subir tiri in porta e gol, arriva il colpo di testa di Edera, non marcato da nessuno. La reazione, in stile Friends, dei social..isti era prevedibile:

In fin dei conti, al di là dell'errore su Edera, è andata come voleva Gennaro Gattuso il Napoli. Un po' Brad Pitt, un po' Ringhio... (da Napolism Clan?)

BUONA SANTA DOMENICA - da Kostas Manolas, santo protettore del Napoli di Gattuso. Un calciatore rigenerato dall'era Ringhio, nelle gambe e soprattutto nella testa. E' diventato il leader di questa squadra: emblematico il bellissimo abbraccio con Dries Mertens in panchina dopo la rete. Non è blasfemia, è amore...

