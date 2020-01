SOCIAL...ISMO - Giuntoli in '32 dicembre' e i Re Magi col cammellone! Il Mario Rui di Narcos e l'8xmille al Napoli

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Primo episodio dell'anno, del nuovo decennio. Di fronte, il peggior Napoli dell'era De Laurentiis degli ultimi dieci anni. Con mille problemi da risolvere e una polveriera con cui convivere. Ma il calcio resta uno sport, resta spettacolo e passione e una risata bisogna sempre farsela. Partiamo così, con la sintesi perfetta by Napolism di questo decennio:

Ma c'è anche chi ha fatto la sintesi soltanto del 2019, ineccepibile:

Ma è passato anche il Natale per Napoli. E Babbo Natale ha dovuto rispondere sempre allo stesso modo alle migliaia di letterine dal capoluogo partenopeo... Il quarto posto è ancora a 9 punti, certo, il che non è impossibile. Ma con il cammino di Lazio e Atalanta su tutte, e della Roma di certo s'è fatto molto complicato. E' già triste, tra l'altro, avere come obiettivo il quarto posto, viste le lusinghe, le ambizioni e i proclami della scorsa estate. Insomma, capiamolo Babbo Natale se...

Intanto prime immagini dagli allenamenti di Carlo Ancelotti all'Everton. Rimpiange Napoli, sì ma non per Castel Volturno, San Paolo, tifosi, villa a Posillipo o le giornate in barca. Ma per un solo (e come dargli torto) motivo:

Tranquilli, arriviamo subito al match di ieri sera. Ma prima, un minuto di silenzio per la maglia 'ra salut' di Piotr a Capodanno...

Ma arriviamo alla partita, un'altra che il Napoli di quest'annata non vincerà. Un altro ko al San Paolo e un altro stop in classifica. Napoli ottavo (ancora? Ma come facciamo? Ma le squadre dietro fanno i gamberi?) e su Twitter la sintesi perfetta della situazione è lo spot di Mina per Tim. Nonchè spot della Serie A. Insomma, scivola, scivola, scivola, scivola...

Ecco le squadre in campo, si comincia! Fra i socialisti però, uno ci ha lasciato interdetti. Di certo è uno scommettitore che vince sempre, l'amico Marco: democristiano!

Stasera vincerà una delle 2 oppure sarà un pareggio ne sono sicuro #NapoliInter — Marco ???? (@MarcoJuve35) January 6, 2020

Ma non è stato l'unico a colpirci. Nonsense, ma va bene così. E' pur sempre una soluzione anche quella di Enzo:

Stasera me la vedo in inglese... Così può essere che capirò meno le eventuali cavolate che faranno in mezzo al campo ?#NapoliInter#ForzaNapoliSempre — Enzo Spedaliere (@e44o) January 6, 2020

Subito salvataggio sulla linea su conclusione di Lukaku da parte di Mario Rui, nonostante il salvataggio però era fuorigioco. Ma ad uno dei socialisti via Twitter scocca la scintilla. Sì, perchè ormai quando guardi le partite del Napoli pensi a tutto tranne che alla partita. Ed è subito Narcos version... Agente Rui:

Ma il Napoli va subito sotto. Sbagliano in molti, fra questi certamente Elseid Hysaj che concede troppo spazio a Lukaku sul sinistro ed è già 1-0 dopo 14'. Ma qualcuno ancora non se ne fa capace e intorno al 27', dopo più di 10 minuti, arriva questo tweet...

A fine primo tempo la sintesi del match, della stagione e di quello che poi sarà il risultato finale di Napoli-Inter. "Che amarezza......", direbbe Cesare dei Cesaroni:

Io che guardo come si è ridotto il Napoli. #NapoliInter pic.twitter.com/0mVczLUw3m — ilaria tufano (@ilaria_tufano) January 6, 2020

Il Napoli dietro anche alla ripresa fa acqua da tutte le parti. E siamo al terzo scivolone, in sintesi...

E sulla stessa stregua, beh, vista la beneficenza...

Abbiamo fatto talmente beneficenza in campo che ci sono gli estremi per poter chiedere di devolverci l'8x1000#NapoliInter — Erre Ci (@raffamad81) January 6, 2020

Finisce (finalmente) il match, nel giorno dell'Epifania abbiamo scoperto che la Befana quest'anno era proprio il Napoli:

Il Napoli ha fatto così tanti regali all'Inter che la squadra potrebbe lasciare il San Paolo volando su una scopa.#NapoliInter #Napoli — Unfair Play (@unfair_play) January 6, 2020

Di fatto, tre regali e un cammellone sono una buona sintesi di Napoli-Inter. Quest'immagine non dev'essere certo presa seriamente, ma fa sorridere (e non poco) visto il periodo e la gara...

Perchè son stati errori individuali quelli che han portato alle reti dell'Inter, sicuramente, ma di certo gli azzurri non vivono un momento fortunato. Insomma, se un gatto nero li incontrasse... Saprete bene chi sarebbe a grattarsi!

Siamo arrivati al punto che se un gatto nero incontra un giocatore del Napoli è lui che si spaventa.#NapoliInter — Imma ?? (@espimma) January 6, 2020

Momento attualità. Noi ridiamo e scherziamo, ma questo mondo va a rotoli. Figuriamoci se dobbiamo prender seriamente uno sport come il calcio. Ma perchè non sfruttarlo? Dai, sì, in fondo sarebbe l'unico modo per salvarci dal disastro!

Finiamo in bellezza. Il genio del giorno viene dal gruppo Perchè mi devo intossicare ogni Domenica? Questa è per pochi e non per i più giovani. Ricorderete "32 dicembre" di Luciano De Crescenzo? Beh, la scena cult delle centomila lire dinanzi alla giuria popolare di famiglia ha una nuova versione. Chiariello e Giuntoli, con il ds nel ruolo che fu di Enzo Cannavale. GENIALE!

