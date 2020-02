SOCIAL...ISMO - La soluzione di Insigne al coronavirus e il dottorato in Aronica di Mario Rui, il riscatto Tony Tammaro nelle Barça Stories e il vero premio per Busquets

Scappate, finch√® siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito √® labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralit√†, le pi√Ļ aspre critiche, i fotomontaggi pi√Ļ incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il¬†social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Napoli-Barcellona Social...ism edition. Madonna ragazzi, che impresa. Quasi temevo la beffa dopo aver fatto questo tipo di gare con Juve, Lazio e Inter. Ho detto: "Vabbè, stavolta approcciamo così. Prendiamo il primo gol e moriamo". E invece no. Capolavoro di Gattuso e della squadra, che ancora una volta han dimostrato come nel calcio del 2020 il collettivo, l'applicazione, le idee chiare per il tipo di partita che si vuole fare, possono prevalere sulle grosse individualità. Capolavoro anche dei social...isti, che non si son certo risparmiati per la sfida ai blaugrana. Ma partiamo dal principio.

Perché quando meno te lo aspetti, vedi il Barcellona partire dalla Spagna, direzione Napoli. E ti guardi le Stories su Instagram. Cosa, cosa? Hanno messo come musica Raffaello? No vabbe, geni. (L'han fatto per tre giorni, coadiuvati dai SSM del Napoli). Ma se davvero avessero voluto fare la differenza...

La paura, l'allarme e le reazioni pi√Ļ ipocondriace per il coronavirus intanto stanno in mezzo a noi. E i¬†social...isti non potevano lasciare il tema irrisolto. Vi sono due soluzioni: quella¬†ultr√†, da¬†stadio,¬†e quella¬†griffata¬†Lorenzo Insigne. Volete prima quella firmata¬†Insigne? Beh, se¬†Fendi ha fatto le mascherine, l'azzurro ha gi√† pronto il disinfettante personalizzato (l'abbiam dovuti censurare!)...¬†

Ma ecco la versione da stadio. Lo conoscete quel coro, no? Quello che fa: ?"Io della maglia azzurra so' innamorato, non me lo so spiegare perché malato". Beh, ecco la mascherina ultrà version:

A proposito di coronavirus, scherziamoci su senza alimentare la psicosi di questi giorni. Tutti se lo chiedono. Ma c'è un motivo se non ha ancora colpito nelle nostre zone: è un cross di Maggio?!

CAPITOLO CORONAVIRUS -¬†Lo chiudiamo cos√¨, con l'asiatico sugli spalti che rasserena tutti. Perch√© c'√® un motivo se certe cose accadono solo a Napoli, citt√† dell'accoglienza (basta, sembro DeMa), dove accadono le cose pi√Ļ singolari, geniali e divertenti. E come dargli torto, Luciano De Crescenzo in Cos√¨ Parlo Bellavista diceva...

‚ÄúA volte penso addirittura che Napoli possa essere ancora l'ultima speranza che resta alla razza umana‚ÄĚ#NapoliBarcellona #Coronaviriusitalia pic.twitter.com/Rn7EKpepoC ‚ÄĒ Luigi Vitolo (@_Luigi__) February 26, 2020

Arriviamo alla partita, eccoli in campo. Tutto pronto per l'urlo Champions, ma Insigne è visibilmente scosso. Aspettate un attimo, chi dei due è Insigne? E perché sono uno di fianco all'altro? No vabbè, ogni volta è questo. Ma glielo fanno di proposito!

Il primo tempo, anzi, i primi minuti, ci dan subito l'idea di cosa dovremmo vedere.¬†Napoli in 20 metri e tutto chiuso ad attendere l'errore della squadra di¬†Setien per provare a impensierire il¬†Bar√ßa. E allora le riflessioni¬†dei¬†social..isti? sono pi√Ļ che giustificabili:

Ma nell‚Äôaltra met√† campo si pu√≤ andare o c‚Äô√® la ZTL? ‚ÄĒ pep (@pepromano) February 25, 2020

Le linee del Napoli sono cos√¨ strette che manca la distanza di sicurezza come da codice stradale#NapoliBarcellona ‚ÄĒ delinquentweet (@delinquentweet) February 25, 2020

Ma quando sembravamo in una morsa senza via d'uscita, Zielinski fa una magia, Firpo scivola, palla a Mertens. TIRAGGIRO e.... è 1-0! Centoventunesimo gol del belga, che rete al Barça! Oh, no: ma come ha esultato in mondovisione con Insigne? Sembrano i miei amici quando mi vedono con una ragazza!

No, Fabio. La dedica non è per il suo cane. Ma giustamente Caressa che può saperne dei celeberrimi balletti di Starace. A proposito, abbiamo un'esclusivissima foto del magazziniere azzurro in quel momento: (da SSC Napoli - Operazione Sciatalgia)

E la reazione di Mario Rui, invece? L'avete vista? Non dev'essere il cocco di papà Ringhio...

Lorenzo in realtà ha finto, ecco la verità. Subito dopo, quando ha realizzato che gli ultimi gol a giro li han realizzati Fabián e Mertens, non l'ha presa proprio bene. E i social..isti l'han sostituito ad un famoso meme!

Purtroppo però, ad un certo punto, inizia il secondo tempo e dopo l'infortunio di Mertens, un brutto fallo su Insigne non sanzionato, l'azione blaugrana prosegue e Griezmann fa 1-1. Ecco un'immagine esclusiva dell'esultanza:

Ma il Napoli ha grossissimi rammarici. L'azione di Insigne e l'orrore di Callejon. Partiamo dalla conclusione di Lorenzo. Ad onor del vero, voglio dirlo, per me nessun attaccante (o davvero in pochi) hanno la lucidità mentale e la rapidità in meno di un secondo di vedere Milik liberarsi e servirlo. Non guardate gli screen e i frame, guardate l'azione a velocità normale. Detto questo, comunque, questo meme mi ha fatto molto ridere:

Ma arriviamo all'azione che ricorda¬†Maggio col Chelsea,¬†Milik a¬†Liverpool e ahinoi diverse altre: l'errore di¬†Callejon. Ditemi chi di voi non ha fatto questo tutta la notte, il pi√Ļ classico¬†incubo di Goku:

Ma la reazione live, nessuno escluso, è stata questa qui...

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, spunta il vero motivo per cui Callejon ha fallito la palla gol del 2-1:

Callejon si rifiuta di segnare un gol che non preveda un taglio sul secondo palo, forse temeva la mancata omologazione del match#NapoliBarcellona ‚ÄĒ delinquentweet (@delinquentweet) February 25, 2020

La gara finisce 1-1 quindi, con non poco rammarico per le occasioni del 2-1. Mario Rui merita un encomio. Fa espellere Vidal furbescamente, ferma (quasi, tranne il gol) tutte le sortite sulla sua fascia del Barcellona e dà un grossissimo contributo all'avvio dell'azione assumendosi la responsabilità del palleggio in uscita bassa con pochissimo spazio e l'alta pressione della squadra catalana. Insomma, ha superato anche l'esame ottavi di finale di Champions. A conferirgli il dottorato, è il Sig. Aronica Salvatore:

racconter√≤ ai miei nipoti di quando al San Paolo giocava il calciatore pi√Ļ forte di tutti i tempi: pic.twitter.com/3ZWdBd6wkx ‚ÄĒ arrow ? (@coldblackarrow) February 26, 2020

Man of the match, Busquets. Per carità, è il 50% del gioco del Barcellona. Ha fatto un'ottima gara e ha contribuito al gol del pari, anche se ha rischiato l'espulsione anche lui. Ed è per questo che i social...isti gli han leggermente modificato il premio...

