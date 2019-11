SOCIAL...ISMO - Il presidente Jurgen Andreotti e Gesù ad Anfield! Whatsapp di ADL a Gaetano e Carlo Mazzarri smascherato

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Ormai siete abituati, la viglia dei match è sempre travagliata, ma viva e sciatalgica. E quindi, prima di arrivare al social...ismo di Liverpool-Napoli, partiamo dalla vigilia. Ssono arrivate le multe in casa Napoli. Da quella light per Gaetano, che dall'esclusivissima chat privata che abbiamo con De Laurentiis ha annunciato di non voler pagare...

a quella pesante per Lorenzo Insigne. Da fonti molto vicine al calcaitore pare abbia già chiamato Maria De Filippi per C'è multa per te... (dal gruppo Facebook - Napolism clan)

Ma il più colpito da Aurelio De Laurentiis è Marques Allan. E per l'occasione il socialismo scomoda una delle famose parodie, col doppiaggio di Siani per TeleNapoli, di Jeeg robot d'acciaio. Una scena cult, ma dai protagonisti inediti!

Alla lettura della formazione ufficiale tutti sorpresi. Si parla ancora di 4-4-2, ma c'è Di Lorenzo esterno di centrocampo. E allora, smascherato in stile Scooby Doo, diventa subito Carlo Mazzarrotti...

Inizia il match ed è subito focus sull'arbitro Del Cerro Grande via Twitter. Non canta "Si tu no vuelves", ma la somiglianza c'è tutta!

Poi però quando c'è la Champions, le notti come questa, si dimenticano multe, incomprensioni, ammutinamenti ed è subito #cattolicesimo...

"No basta non voglio saperne più niente! Se ne devono andare tutti quanti! Mai più partite del #napoli "



Sempre io quando vedo Kalidou #koulibaly capitano:#ForzaNapoliSempre#LiverpoolNapoli pic.twitter.com/YZijkrAk0y — Luce Rosselli (@LuceRosselli) November 27, 2019

Ma è la telecronaca di Massimo Marianella con i sue mille aneddotti e le divagazioni a colpire particolarmente i tifosi azzurri e i socialisti. Per dirla alla Maurizio Costanzo...

Al gol di Mertens il presidente Jurgen Andreotti è intervistato da Paola Perego. Lo ricorderete...

"Ecco, lei con i bambini. Quale futuro li aspetta? E quale futuro si augura per i bambini di oggi?"

...

"Presidente, quale futuro si augura per i nostri bambini?"

...

"Presidente? Presidente?"#LiverpoolNapoli pic.twitter.com/ZlOyZCkTXp — Manuel Guardasole (@MGuardasole) November 27, 2019

Nella seconda metà di gara succede poco, se non l'invasione di campo del Liverpool ai danni della metà campo del Napoli. Ad un certo punto, poi, è servito addirittura San Koulibaly? protettore della porta, come suggerisce qualcuno. O per qualcun altro..

Quindi, ricapitolando. Vi sono tre certezze dopo questo Liverpool-Napoli:

1)

2)

3)

Maksimovic terzino è ufficialmente la kryptonite del Liverpool #LiverpoolNapoli — Ilfrincisfanno (@Alessan58434034) November 27, 2019

FERMI TUTTI! Stavo per chiudere, nessuno vi dirà la verità. Ma abbiamo scoperto il vero motivo del miracolo di Anfield del Napoli. Ancora grazie a te, eroe in tribuna! (dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia)

