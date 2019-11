SOCIAL...ISMO - Ancelotti in Cosi è la vita e Milan-Napoli alla Fantozzi! La nuova legge dei vasi comunicanti e il centrocampo a Chi l'ha visto

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Partiamo dalla settimana di vigilia, prima del ritorno alle armi per il tredicesimo turno: a prendersi il palco è stato Carlo Ancelotti all'incontro con gli arbitri. Il discorso sul VAR ha fatto il giro del web, come lo fece il discorso del benzinaio del ponte di via Don Bosco. Ed è subito remake: "Ma io ve lo avevo detto che questo VAR se ne cadeva, ma ch' sang' 'e..."

Ma veniamo a Milan-Napoli, partendo dai convocati. Assente, come sempre, Faouzi Ghoulam. "So' malæt" (ad oltranza), pare aver dichiarato al tecnico quando provava la formazione a Castel Volturno...

Inizia il match, intanto da Twitter ci segnalano il vero motivo dell'assenza di Manolas: Natale si avvicina, San Gregorio Armeno si illumina e Ibrahimovic? è svincolato...

Manolas assente se iut a cattà a statuett e ibra addò di virgilio #MilanNapoli #ForzaNapoliSempre — alberto seattle (@albertoseattle) November 23, 2019

E in contemporanea al primo tempo di Milan-Napoli, con tanti centrocampisti ma con poca incidenza e qualità, in tv va il sempreverde programma di Federica Sciarelli.

Poi è arrivato il gol di Jack Bonaventura, che non segnava da 412 giorni, l'ultima rete risaliva al 7 ottobre 2018. E il Napoli in questo è un'eccellenza...

Certezze della vita:

- morte

- tasse

- gol di Bonaventura contro il Napoli#MilanNapoli — Mai 'na gioia (@Una_Gioia_Mai) November 23, 2019

E nonostante le telecamere indugiavano continuamente sulla famiglia Maldini, col figlio convocato per la prima volta in panchina e papà Paolo in Tribuna, sugli spalti c'era soprattutto Max Allegri. C'è chi spera stia facendo le prove tecniche per un approdo in panchina in azzurro, ma ecco svelato il vero motivo della sua presenza!

Allegri è andato a vedere la partita del figlio, che segna #MilanNapoli pic.twitter.com/fyfHE03mG0 — JessicaKhaleesi (@WonderJess_) November 23, 2019

Ma non bisogna mai dimenticare l'argomento multe, decurtamento degli stipendi e ingaggi bloccati da parte di De Laurentiis, secondo le ultime notizie. E c'è un azzurro su cui, i socialisti, van giù pesante. Che sia un consiglio a De Laurentiis?

Hysaj non è giusto venga pagato per giocare a calcio #MilanNapoli — Liberato. (@ChiLiberato) November 23, 2019

Chi è certamente in difficoltà è Carlo Ancelotti: a gestire una baraonda in società, nello spogliatoio, a livello di comunicazione, a livello tattico poi non ne parliamo nemmeno. E mai come ora sembra la versione Così è la vita di Aldo, Giovanni e ?Giacomo... (dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia)

Ma lo scempio a cui si è assistiti questa sera, fra due squadracce, non può che richiamare la fantomatica partita del ragionier Fantozzi. E c'è chi, invece, si rifà ad Alexa, con la domanda che si son fatti tutti quelli davanti alla tv per questo match...

Ok Google quando finisce questo scempio#MilanNapoli — Vincenzo (@lookatviki) November 23, 2019

Ma chiudiamo con la nuova legge dei vasi comunicanti, che poi tutti i tifosi napoletani conoscono a memoria ormai. Recita così:

La legge dei vasi comunicanti sostiene che "se giochi per metterlo nel culo al presidente e all'allenatore, alla fine, sarà il tifoso a sentire dolore"#MilanNapoli — Minollo_o (@MinolloO) November 23, 2019

