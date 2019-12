SOCIAL...ISMO - Ancelotti sta al Napoli come Datuna alla banana di Cattelan! Gattuso come Genny Savastano e la dedica di Ungaretti a Davide Jr

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Da dove cominciare? Bella domanda. Il Napoli cambia tecnico e va su Ringhio. Che non è quello di Aldo, Giovanni e Giacomo, anche se il mood dei tifosi è lo stesso del grande Carlo Croccolo (che ci ha lasciato poche settimane fa)...

Adesso possiamo dirlo, Ancelotti come David Datuna. La genialata della settimana è certamente l'azione dell'artista americano, che ha divorato la banana da 120mila dollari dell'artista Maurizio Cattelan, esposta a Miami. E la versione napoletana non è certo da meno! Perchè, diciamola tutta, tante colpe le hanno anche calciatori e società, ma non è lesa maestà dire che il tecnico di Reggiolo a Napoli ha fallito. Palmares a parte, non ce ne vogliate, dai... Ancelotti : Napoli = Datun : Cattelan's banana.

Ma è pur sempre l'edizione Napoli-Genk del social...ismo, restiamo sulla partita. Almeno per un po'. Anche se all'ultima gara, Carlo Ancelotti ha finalmente trovato uno schema. Complice il giovanissimo portiere del Genk, in versione Bonolis di Ciao Darwin il povero Vandevoordt...

Il portiere del Genk mentre cerca di rinviare la palla.#NapoliGenk pic.twitter.com/J3rQVGKD1f — Cri Napoli ? 1926 (@1926_cri) December 10, 2019

Ma Napoli-Genk, anche se per pochi secondi, è anche la serata della celebrazione della carriera di Marek Hamsik. E parte subito il "Non ce la faccio..."

Ma il cambiamento drastico s'è visto in campo, da parte dei giocatori. Il motivo delle prestazioni sottotono finora e della resuscitata qualità e prestazione contro Liverpool e Genk sembra piuttosto evidente. Così, prontamente coniato dai socialisti il nuovo coro: "Abbiamo un sogno nel cuore..."

“...abbiamo un sogno nel cuore, Adielle toglici il multone...”#NapoliGenk — differenziato per Tonelli (@dam_met) December 10, 2019

Ma c'è chi invece attribuisce il palese cambiamento d'atteggiamento della squadra ad Ancelotti... (Giusto solo in parte)

Ancelotti:"Guys I'll resign after the game..."



SSC Napoli: pic.twitter.com/D6GehF2iyJ — Alessandro (@alessndr96) December 10, 2019

E' stata certamente la gara di Arek Milik, con una tripletta ed una prestazione convincente. Insomma, ha ricordato un famosissimo Bud Spencer, chi se no...

Andiamo a rivedere milik al primo tempo #NapoliGenk pic.twitter.com/xVBOyLNb5y — alberto seattle (@albertoseattle) December 10, 2019

Ma anche l'esordio di Gianluca Gaetano è fra i temi della serata. Il giovane talento napoletano, fatto esordire da Carlo Ancelotti, pare abbia avuto un alterco con l'arbitro al momento dell'ingresso in campo. Vi proponiamo in esclusiva la conversazione!

L’arbitro al calciatore che sta per entrare in campo:



Comme te chiamme?

Gaetano!

No, il cognome?

Gaetano!

Su aggio capito, ma ‘o cognome?

Gaetano!

Va buo’ trase!!! #NapoliGenk #napoli — antonio liberti (@toninoliberti) December 10, 2019

TEORIA FINALE E DEFINITIVA. Carlo e Davide come Batman e Robin. Ma c'è un ruolo anche per Alciato e Galliani in questo film...

Nel post partita, le dichiarazioni fanno davvero sorridere. Tutti sapevano dell'addio di Carlo Ancelotti, calciatori e staff compresi, ma si finge normalità nel post-gara. Come accade in casa quando si litiga fra fratelli e arriva in stanzetta la mamma, insomma...

Ma nella tarda serata arriva l'esonero. De Laurentiis alla Darth Vader con l'ammiraglio Carlo.

L'ammiraglio ci teneva tanto al panettone, da fonti attendibili spunta infatti il gesto da sciacallo sull'A30...

Ma i socialisti han preso di mira anche Davide Ancelotti, dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia, la dedica di Giuseppe Ungaretti ad Ancelotti Jr?...

Ma il meme definitivo, dell'avvicendamento Ancelotti -> Gattuso è la versione Gomorra - La Serie del caso. Ecco a voi, quei geni di Napolism!

