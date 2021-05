"Presidente prendiamolo: è un crack", ricordiamoci anche chi ha avuto l'intuizione Osimhen

CALCIO NAPOLI - Ora tutti vengono a dama. E' stupendo assistere alla beatificazione di Osimhen dopo la doppietta contro lo Spezia (la prima in Italia). Apri i social e sono diventati tutti pro Victor. Chi lo ha dileggiato nei mesi scorsi perché non aveva la tecnica giusta per giocare nel Napoli, da ieri ha iniziato a perdere ore nel cancellare con un click tutte le castronerie scritte tra novembre e febbraio quando il numero 9 non era in grado di difendersi sul campo perché alle prese con infortunio e Covid. Tra tifosotti, voltagabbana e addetti ai lavori, a Osimhen non è stato perdonato nulla. Certamente anche il ragazzo ci ha messo del suo. Quel video postato in Nigeria uscito poco dopo la notizia del contagio non è stato il massimo della vita. Non è piaciuto a nessuno, in primis a Gattuso e Giuntoli.

Giuntoli

ESPLOSIONE OSIMHEN: IL LAVORO DI GIUNTOLI

In questa esplosione del bomber di Lagos c'è tutta la rivincita del diesse partenopeo. Dal punto di vista umano, molti forse non lo sanno, Giuntoli è stato colui che ha saputo ovattare Osimhen dalla burrasca mediatica utilizzando il bastone e la carota dopo quanto accaduto in quel video della discordia. Insieme a Gattuso ha lavorato sulla testa di questo ragazzo da sgrezzare facendogli capire, anche in maniera dura, come stanno le cose. La reazione di Victor è stata forte. Appena la condizione fisica e la buona sorte l'hanno assistito ha iniziato a dimostrare la bontà dell'investimento fatto. Giuntoli, nei continui incontri con De Laurentiis, ripeteva a quest'ultimo: "Presidente prendiamolo: è un crack". Alla fine il patron ha dato fiducia al capo dell'area tecnica tanto che in estate disse chiaramente: "Osimhen è stata una grandissima intuizione di Giuntoli".

DA PACCO A IDOLO

Oggi Napoli scopre magicamente di avere uno degli attaccanti più promettenti del panorama calcistico europeo. Tutti se lo coccolano e nessuno mai si sognerebbe più di criticarlo. Tutto giusto per carità, anzi speriamo che questi consensi possano aumentare di ora in ora. Però non dimentichiamoci di quel 'pazzo' di Giuntoli che ha fatto buttare 70 milioni a De Laurentiis per un pacco...