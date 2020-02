Il Roma - Mertens e Callejon pronti a tornare in campo contro il Cagliari. Out Milik e Koulibaly

Cominciò tutto col Cagliari, un girone fa: la sconfitta beffarda al San Paolo, dopo una partita dominata quasi per intero. Il gol di Castro sentenziò la prima sconfitta interna degli azzurri e diede il via al quell’inquietante periodo che ha portato il Napoli a scoppiare in una crisi quasi senza precedenti. Dopo un girone intero, quando domani si giocherà la 24esima giornata, il Napoli prova a ricostruirsi proprio contro il Cagliari.

A campi inversi, stavolta, per trovare quella continuità che Gattuso aspetta dopo essersi fatto il segno della croce. Servirà di più di un rito per portare i tre punti a casa, e provare a dare continuità a un rendimento che, fino a questo punto, è stato troppo altalenante. Una squadra capace di grandi risultati contro Liverpool, Lazio, Juventus e Inter, anche con prestazioni autorevoli, si è ritrovato a perdere ben sei partite in casa: non accadeva dal 97/98, la stagione della vergognosa retrocessione in Serie B con appena 14 punti. E forse, il fatto che domani il Napoli giocherà fuori casa, sembra quasi una consolazione. Il Napoli, lontano dal San Paolo, forse riesce a fare meglio. O più probabilmente con le “grandi” le motivazioni si trovano più facilmente. Il Cagliari non si può definire una “piccola”. In verità i sardi sono più avanti in classifica, e in questo momento rappresentano una diretta concorrente per l’Europa League. Ecco perché questa ha l’aria del big match. E quindi, Gattuso si prepara ad affrontarla con tre “big” recuperati. Un “classico” come Mertens in attacco e Callejon a supporto delle punte sull’out destro. Con Milik e Koulibaly che rimarranno a Napoli (out anche Lozano), toccherà a loro provare a dare quella continuità che Gattuso chiede con fermezza.

Dries Mertens ha giocato una grande partita a Milano contro l’Inter: vero che non ha segnato, ma ha guidato l’attacco con sapienza tattica ed esperienza. Si sente la differenza con Milik: lo stesso Gattuso ha parlato di “Tanta roba”, quando è stato chiamato a commentare la prestazione del belga. Una scelta che potrebbe andare al di là degli acciacchi del polacco, che domani, in ogni caso, non sarà nemmeno in panchina. Ieri si è allenato di mattina e sotto una fitta pioggia il Napoli in vista della sfida di domani prossima in casa del Cagliari alle ore 18. Gattuso spera di rivedere lo stesso spirito del match di Coppa Italia contro l’Inter per ritrovare il successo in campionato. Di sicuro la vittoria del Meazza ha riportato tranquillità nell’ambiente partenopeo. Non si sono allenati con il gruppo sia Koulibaly che Milik. Per entrambi lavoro in palestra come per Younes che accusa una contrattura all’adduttore sinistro. Per il difensore e l’attaccante si aspetta la rifinitura di domani per capire se saranno a disposizione. Gattuso, comunque, non cambierà molto rispetto a mercoledì. In difesa stessa linea a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Di Lorenzo.

Tra i pali Ospina. A centrocampo c’è Allan che chiede spazio e potrebbe essere impiegato a destra con Demme centrale e Fabian a sinistra. In attacco ballottaggio Callejon-Politano con lo spagnolo favorito. Al centro confermato Mertens con Insigne a sinistra. Oggi l’allenatore parlerà in conferenza stampa e chiarà quali sono le condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha ancora un fastidio al ginocchio, ma c’è speranza di poterlo portare a Cagliari. Da capire se potrà essere utilizzato, o se l’allenatore preferirà preservarlo ancora. A?Milano la prova di Elmas come esterno alto a sinistra è stata positiva.