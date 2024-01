Il gol di Rrahmani serve più ai tifosi che a Mazzarri, Demme e Lindstrom due inviti

Per capire il momento del Napoli, basta guardare la panchina a disposizione di Walter Mazzarri: Idasiak, Contini, Zanoli, D’Avino, Ostigard, Demme, Gioielli, Lindstrom, Raspadori, Zerbin. Ogni commento è superfluo sulle difficoltà nel mettere assieme una formazione che possa render merito al nome Napoli e al tricolore vinto poco più di 250 giorni fa.

La vittoria contro la Salernitana cosa lascia? Un sapore amarognolo, perchè il Napoli se escludiamo alcune piccole folate di pochi minuti, quella che porta al rigore e quella del finale con una squadra avversaria stanca, sembra essere sempre in bilico sul baratro del timore, dell’indecisione sulla trequarti di fronte ad una barriera difensiva notevole. Impegno mai mancato, sia chiaro.

Non riesce ad essere concreto Cajuste tra le linee, il gol di Candreva dovrebbe scaturire una reazione ma è più uno schiaffo che sveglia ma intontisce. La scelta iniziale di Simeone è stata azzeccata, l’idea di mettergli affianco Raspadori utile ma lo sviluppo del match non ne ha confermato la bontà. Meglio Kvaratskhelia liberato dalla fascia sinistra, a guidare una riscossa volenterosa sì (baricentro altissimo in fase di possesso), ma anche al limite della frenesia alla ricerca del gol.

Rrahmani serve a far esultare più i tifosi che Mazzarri, perchè questo Napoli per ridestarsi doveva ottenere una vittoria in qualsiasi modo. L’ha fatto con due gol nei minuti di recupero di ogni tempo, c’è il cuore ma non ancora la lucidità. Considerando ciò a cui si è assistito di recente, è già qualcosa. E va bene la classifica, ma mica basta.

PS: se Diego Demme, professionale come giusto che sia, è forzatamente chiamato alla prima presenza in Serie A al 13 gennaio, un invito alla società a muoversi in sede di calciomercato è quantomeno doveroso. Almeno per permettere a Mazzarri di mettere in campo undici titolari e cinque cambi, dato che l’equivoco Lindstrom non viene ritenuto capace di tenere il campo e dare un contributo.