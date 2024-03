Giuntoli torna a Napoli dopo l'addio: presenza dell'ex ds è un memento ad ADL per il futuro

Notizie Napoli calcio. In occasione di Napoli-Juventus, ci sarà per la prima volta il ritorno di Cristiano Giuntoli al Maradona. Il direttore sportivo, dopo la gara d'andata, sfiderà da ex la squadra che nella passata stagione ha portato alla conquista dello scudetto insieme a Luciano Spalletti, ora c.t. della nazionale azzurra.

Giuntoli incrocerà nuovamente De Laurentiis dopo il tribolato addio, concluso con le frecciate del patron azzurro sulla "juventinità nascosta" a lungo ed esternata solo dopo il saluto alla piazza partenopea. Una storia durata ben 8 anni quella tra Giuntoli ed il Napoli, fatta di grandi colpi di mercato ma anche di clamorosi flop, culminata con la straordinaria cavalcata tricolore della scorsa stagione.

Il ritorno dell'ex direttore sportivo, passato sul fronte "nemico", riaprirà inevitabilmente questioni lasciate in sospeso: al netto delle trattative di mercato che incidono sull'operato di un ds, al Napoli in questa stagione è mancata soprattutto quella figura di raccordo tra società e spogliatoio. Un dirigente capace di affrontare le tempeste e condurre in acque più tranquille la nave (come accaduto dopo il primo anno di Spalletti, con Giuntoli poi decisivo nel convincere il tecnico a restare anche nella storica stagione 22/23).

Il suo posto a Napoli è stato preso da Mauro Meluso, che è però arrivato a "giochi" (e soprattutto mercato) già fatti ed il suo peso specifico non ha di certo avuto lo stesso impatto del suo predecessore. Stimato da De Laurentiis per la sue eleganza e pacatezza anche in situazioni burrascose, Meluso è in scadenza di contratto e potrebbe restare in società con un ruolo differente: il vuoto lasciato da Giuntoli resta tale e chissà che la prima da ex al Maradona non possa fungere da memento per ADL in vista della prossima stagione.

Gli errori di questa annata sono evidenti, con competenze specifiche mai realmente ripartiti. Un presidente non è un allenatore, nè tantomeno un ds e viceversa. Al netto di colui che sarà il prossimo allenatore, al Napoli servono rispetto dei ruoli e manager di spicco per tornare alle vette prestabilite: Giuntoli lo era e non è mai stato realmente sostituito.